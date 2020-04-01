【大象零息】匯控除淨後取消派息，分析指影響股份及衍生工具計價

《經濟通通訊社記者金雪凝１日報道》匯控（００００５）宣布，接獲英倫銀行透過審慎監

管局發出的書面通知，要求匯控取消派發去年第四次每股０﹒２１美元股息。董事會亦決定，在

今年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股回購。

集團行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ Ｑｕｉｎｎ）表示，目前難以判斷新型冠狀病毒肺炎疫情

的發展，未知恢復派息的時間，不過集團資本充裕，有信心疫情後恢復正常派息政策。

匯控第四次中期股息原定於本月１４日（星期二）派發，並已於２月２７日除淨。有分析認

為，匯控在除淨日後才宣布取消派息，可能將會對股份及衍生產品的計價造成影響，並有損企業

形象，料影響市場對集團派息政策看法及其實際價值。



＊溫傑：取消派息對企業形象有負面影響＊



光大新鴻基財富管理策略師溫傑接受本通訊社訪問時表示，銀行業與經濟掛勾，當目前環球

經濟陷入衰退時，銀行的營運環境面對的挑戰亦很大。他指，一直以來支持集團股價的兩個因素

分別是派息及回購。集團早前已公布，今、明兩年都不會有回購計劃，今次更取消派息，令唯一

可支撐股價的因素都淡化。

另一方面，匯控管理層早前表明將會維持派息，雖然今次是「非戰之罪」，主要是來自監管

機構的要求，但對於企業的形象和投資者的觀感都會造成負面影響。



＊除淨日後取消派息，令計價成疑＊



集團第四次中期股息原定於本月１４日（星期二）派發，並已於２月２７日除淨。溫傑指，

如果投資者在除淨日後沽出股份，計算問題成疑，並會影響很多衍生工具的計價，因此對投資者

造成負面觀感。



＊林嘉麒：仍需要等待匯控會否有進一步的公布＊



宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒同樣認為，集團在除淨日後才宣布取消派息，造成

很大影響。理論上在除淨日前買入股份的股東會獲發股息，現時取消派息將出現計價問題，集團

又如何對有關股東作出補償亦是關注點。

他又指出，有些衍生工具涉及股息上的計算，集團除淨前後的價格亦有改變，集團如何處理

及安排亦是未知之數，認為目前仍需要等待匯控會否有進一步的公布。

林嘉麒指，集團上市以來從未停止派息，雖然今次是由於監管機構層面而停止派息，但都會

令投資者有較差觀感，並會影響市場對集團派息政策看法及其實際價值。

