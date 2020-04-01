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01/04/2020 18:32

【大象零息】金管局：未有需要要求香港銀行暫停派息或回購股份

　　《經濟通通訊社１日專訊》匯控（００００５）宣布，在今年底前暫停派發所有普通股的季
度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股回購。
　　金管局發言人表示，留意到部分海外監管機構要求銀行暫停派息及股份回購。香港銀行體系
資本水平充裕，平均資本充足比率超過２０％，遠高於最低監管要求，有能力繼續提供穩定信貸
支持香港經濟。因此當局不認為有需要要求香港銀行暫停派息或回購股份，但局方會繼續密切留
意疫情對經濟和銀行財務狀況的影響，適時作出檢討。（ｓｋ）

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