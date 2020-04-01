《小傳日記》九厘夢幻滅，大象價又蝕；再跌五百點，二萬三真險！

《小傳日記》花旗國確診數字直線上升，缸友們繼續憂慮新冠肺炎疫情對花旗國以至全球經

濟影響。隔晚美股嘅首季最後一個交易日報跌，總結第一季道指跌咗逾２３巴仙，係有史以嚟最

差嘅季度表現，香江魚缸今早（１日）隨外圍低開２３７點，其後神州財新公布製造業ＰＭＩ數

字夠靚仔，加上憧憬央媽降息降準，魚缸跌幅一度縮至６３點。不過下晝花旗國三大指數期貨又

向下插，拖低魚缸最多跌６５５點，見２２９４７點全日低，穿兩萬三關口。最終埋單收報

２３０８５，跌５１７點或跌逾２巴仙，險守二萬三關，主板成交１３１２﹒３億銀大增近１６

巴仙。國企指數報９４０４，下跌１８９點或下跌近２巴仙。

神州Ａ場同樣向下，上證綜指報２７３４，下跌１５點或跌逾半巴仙；深證成指報９９５１

，下跌１０點，兩市全日成交有５８４８億銀人仔。

重磅藍戰士方面，派息彈弓手大象（００００５）跌近一成，報３９﹒９５銀；生發發

（００３８８）跌逾１巴仙，報２３１銀；ＱＱ（００７００）跌近２巴仙，報３７４﹒４銀；

友邦（０１２９９）跌近１巴仙，報６９﹒７銀；神州移動（００９４１）跌逾１巴仙，報

５７﹒０５銀。



＊大象停派息９厘成追憶，馬交賭收瀉賭佬賣剩蔗＊



今日係愚人節，但大象停派每股２１美仙股息就係珍珠都無咁真，消息簡直傷透一眾小股民

嘅心，股價早段已穿咗４０大關，低見３９﹒８銀創三年半新低，１１年前因為個價趴到得返

３３銀而落淚嘅「青姐」胡孟青，直言大象已成明日黃花，不如「放過匯豐，放過自己」。大象

最終收插近一成，收３９﹒９５銀，市值蒸發近８７０億銀；同系小象（０００１１）中午開聲

撲火，話無計劃改變股息政策，全日都跪低近４巴仙報１２７﹒３銀。平保（０２３１８）透過

旗下平安資管手持大象逾７巴仙股權，全日碌低逾１巴仙報７５﹒３銀。同日渣打

（０２８８８）亦決定停派發每股２０美仙股息，又暫停回購股份，全日無咗接近８巴仙，４０

蚊失守，收報３９﹒９銀。

事實上，今次大象停派息嘅重點唔係在於佢係「被迫」，而係大象停得派息，其他本地銀號

就大條道理跟著減少股息，東亞（０００２３）插水近３巴報１６﹒２２銀；大新錢莊

（０２３５６）滑三桐報６﹒７２銀。中銀香江（０２３８８）有阿爺睇實，孖屐認為佢派息會

穩定啲，今日明顯有資金流入，全日升逾１巴仙報２１﹒７銀，成為升幅最大藍戰士。

每到月初，馬交都會公布賭收，３月份博彩收入５２﹒５７億澳門幣，按年唔見近八成，連

趴６個月，首季賭收就合共無咗六成。賭仔全線潛水，銀娛（０００２７）跌２巴仙報４０﹒５

銀，金沙（０１９２８）插水近３巴仙報２７﹒６銀，澳博（００８８０）及美高梅

（０２２８２）分別跌逾１巴仙，報６﹒４７銀及７﹒８２銀。



＊地皮成交減內房前景慘，大熊來報到物管要回吐＊



上海易居房地產研究院出報告話，今年第一季，國內１００個城市居住用地成交面積係

９２４０萬米，按年少咗逾２３巴仙，神州磚頭佬唔好彩，融創（０１９１８）跌逾３巴仙報

３４﹒６５銀，碧桂園（０２００７）亦蒸發近３巴仙報９﹒１３銀，潤地（０１１０９）亦無

咗約２巴仙收３１﹒４５。「四條三」恆大（０３３３３）上年純利按年跌逾五成，但就派返每

股０﹒６５３銀人仔末期息，全日股價逆市升近２巴仙報１３﹒０６銀，勁！

物管佬今朝都好地地有得升，但晏晝個別跟返個市要撻低，永升生活（０１９９５）插水近

半成報９﹒３１銀，雅生活服務（０３３１９）同中海物業（０２６６９）都破過頂，惟分別收

市跌２個半巴仙及１個巴仙，分別收３６﹒７５銀及７﹒２３銀。碧桂園服務（０６０９８）收

市維持近１巴仙升幅，報３１﹒７５銀。保利物業（０６０４９）亦升逾２巴仙報６７﹒７銀。



＊阿爺又補貼砵砵車倒跌，齊勒緊褲頭內需佬憂愁＊



阿爺又出手托消費，在３月３１日召開的國務院常務會議上，確定將新能源汽車購置補貼和

免徵購置稅政策延長２年。不過大跌市下，神州砵砵車繼續頭耷耷，舊年賺少近四成廣汽

（０２２３８）績後捱沽，跪低一成一，報６﹒９７銀；吉利（００１７５）插水逾半成，報

１０﹒８４銀；華晨（０１１１４）瀉近半成，報６﹒０９銀；比亞迪（０１２１１）挫逾６巴

仙，報３８銀；長汽（０２３３３）菫事會秘書徐輝表示，疫情影響１月至２月銷售，全年今年

銷售目標為１０２萬輛，不過目前無計劃減價賣車來提高銷售，隻股跌碌低逾半成，報４﹒７２

銀。

疫情進展難料，唔少人都選擇勒緊褲頭，今日內需佬普遍向下走，旺旺（００１５１）插水

逾５巴仙，報５﹒３２銀；康師傅（００３２２）插低逾４巴仙，報１２﹒１４銀。體育用品股

李寧（０２３３１）就陰公豬啦，畀創辦人家族旗下非凡（０８０３２）減持套現１５億銀，隻

股唔見近半成，報２１﹒５５元；３６１度（０１３６１）滑低逾７巴仙，報１﹒１８銀；滔博

（０６１１０）同安踏體育（０２０２０）一齊跌低逾４巴仙，分別報７﹒７５銀同５４﹒５５

銀。蒙牛（０２３１９）高開半成後掉頭向下跌逾２巴仙，報２６﹒３銀。請請



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