【新冠肺炎】施羅德：若疫情持續，或出現「雙底」衰退風險

《經濟通通訊社１日專訊》施羅德首席經濟師及策略師Ｋｅｉｔｈ Ｗａｄｅ表示，雖然Ｖ

形復甦是該行的核心預測，但若新型冠狀病毒（Ｃｏｖｉｄ－１９）疫情持續，則有可能會出現

「雙底」衰退的風險。

由於各國均採取措施防止新型冠狀病毒疫情蔓延，經濟活動暫時休止讓全球經濟突然陷入停

頓。根據該行的預測，環球經濟活動在２０２０年將以３％的幅度萎縮，超越了環球金融危機第

一年的水平（當年的全球國內生產總值下降了０﹒５％）。然而，該行觀察到經濟活動反彈較環

球金融危機時快。

該行預期這次的復甦走勢將呈現Ｖ形而非Ｌ形，而美國的經濟活動亦將於今年第三季度恢復

至原來的水平。上述預測是基於該行對各國將撤銷人口流動限制，以及復工後企業重啟、店鋪重

開和經濟活動恢復正常的預期。

雖然經濟活動並非一朝一夕便可完全恢復正常，而且一些永久傷害在所難免，但復工顯然能

讓經濟重拾加快增長的步伐，而在寬鬆貨幣和財政政策的支持之下則更為明顯。

在該行的Ｖ形復甦基線預測中，最主要的風險因素是疫情有可能於今年第三季度捲土重來，

從而導致經濟活動在第四季度再次陷入停頓。該項風險與倫敦帝國理工學院的權威分析一致。

該行嘗試以「新型冠狀病毒疫情持續」的預測情景去反映上述情況，亦即預料經濟將於今年第四

季度出現第二輪下跌後於２０２１年第一季度回升。該行的假設是疫苗將於２０２１年第二季度

研發成功並投入應用，從而讓經濟活動可於第三季度恢復正常。結果顯示，美國國內生產總值將

出現「Ｗ」形走勢，與該行基線預測的「Ｖ」形以及環球金融危機首兩年的「Ｌ」形復甦情況不

同。由於其他國家均採取相同的防疫措施遏止疫情散播，從而調節國內醫療體系的負荷，因此全

球的國內生產總值都將呈現類似的走勢。

基於上述預測，產量水平仍將於２０２１年底前恢復至與基線預測一致的水平。隨著經濟信

心恢復以及消費增強，經濟將很可能在預測期末出現穩健的增長。該行預料這段時間的貨幣政策

將維持寬鬆，從而刺激房屋和商業設備方面的借貸和投資恢復增長。

經濟很可能在制定預算案之際仍未脫離困境，該行預料財政政策亦將因此維持寬鬆。

然而，在「新型冠狀病毒疫情持續」的預測情景中，產量的波動性將會增加，意味著收入數字將

隨著失業和裁員的出現而受到較大的影響。對於家有在學兒童的勞動人口來說，學校進一步停課

會是一種負擔，而家有長者的亦同樣需要面對壓力。這有可能會導致勞動力供應下跌。

在企業方面，上述預測即意味著２０２０年的經濟活動將出現兩次大幅下跌。因此，企業利

潤將會較２０１９年下跌近４０％，而基線預測中的跌幅僅為１５％。雖然反彈力相對較強，但

違約及破產風險亦顯然較高，哪些企業能夠捱過衰退去迎接復甦將是一個疑問。

由於各國央行和政府制定的方案將需要吸納比基線預測為高的損失，涉及的債務亦遠比基線

預測為多，因此來自官方的支持將成為關鍵。據英國預算責任辦公室（ＯＢＲ）的估計，每當英

國的國內生產總值下降１％的時候，英國政府的借貸便將以國內生產總值０﹒７％的幅度上升。

按此推算，新增的債務將相當於國內生產總值的５﹒４％，亦即約１２５０億英鎊。上述數字仍

未將約值國內生產總值２％至３％的支持計劃成本納入其中。

其他國家亦有可能出現類似的情況，從而導致環球債券發行量大幅上升。就目前而言，新增

債券很可能會被央行透過購買資產計劃（量化寬鬆）吸納至央行的資產負債表當中。不過，若該

行不願看見借貸成本上漲，最終亦只會是以增加稅收或減少開支收場。（ｈｏ）

