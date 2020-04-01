匯控停派息美期走低，港股全日挫５１７點報２３０８５險守兩萬三

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股集體回吐，英倫銀行突然要求英資銀行取消派息，加劇

市場對全球經濟的憂慮，港股今早低開２３７點報２３３６５點。當中，匯控（００００５）應

要求取消派息，股價即失守４０元大關，領跌藍籌。隨後，中國上月財新製造業ＰＭＩ回升至榮

枯線上，刺激港股跌幅收窄，全日最高見２３５４０點跌６３點。

午後，澳門公布上月博彩收入大跌近八成，濠賭股受壓。美股三大指數期貨跌幅亦擴大至逾

３％，拖累港股繼續下挫，最低見２２９４７點挫６５５點，失守兩萬三。最終港股收報

２３０８５點，跌５１７點或跌２﹒１９％，主板成交１３１２﹒３０億元增加１５﹒８％。國

企指數報９４０４點，跌１８９點或跌１﹒９８％。

Ａ股兩市偏軟，上證綜合指數報２７３４點，跌１５點或跌０﹒５７％。深證成分指數報

９９５１點，跌１０點或跌０﹒１１％。兩市合計成交５８４８﹒４２億元人民幣增加４﹒１％

。

重磅股方面，港交所（００３８８）下跌１﹒２％，報２３１元；騰訊（００７００）走低

１﹒５３％，報３７４﹒４元；建行（００９３９）挫２﹒０５％，報６﹒２１元；中移動

（００９４１）下滑１﹒０４％，報５７﹒０５元；友邦（０１２９９）軟０﹒６４％，報

６９﹒７元；平保（０２３１８）跌１﹒１２％，報７５﹒３元。



＊匯控急跌近一成，市值蒸發８６９億元＊



此前歐洲央行要求銀行停止派息，英倫銀行監管機構審慎監管局亦敦促五大銀行減息或取消

派息，匯控及渣打（０２８８８）今早宜布取消派息及回購，股價應聲急挫。匯控急挫

９﹒５１％，報３９﹒９５元，為全日表現最差藍籌，市值蒸發約８６９億元。渣打大跌

７﹒６４％，報３９﹒９元。匯控旗下恆生（０００１１）亦走低３﹒９２％，報１２７﹒３元

。東亞（０００２３）跌２﹒７６％，報１６﹒２２元；不過，因英資銀行暫停派息，部分資金

流入其他銀行股，中銀香港

（０２３８８）全日漲１﹒１７％，報２１﹒７元，為全日表現最好藍籌。

澳門上月博彩毛收入５２﹒５７億澳門元按年大挫７９﹒７％，已連跌六個月，濠賭股受壓

。銀娛（０００２７）跌２﹒０６％，報４０﹒５元；金沙（０１９２８）挫２﹒８２％，報

２７﹒６元；永利澳門（０１１２８）軟０﹒６８％，報１１﹒７元；美高梅中國

（０２２８２）下滑１﹒３９％，報７﹒８２元；澳博（００８８０）走低１﹒２２％，報

６﹒４７元。

李寧（０２３３１）遭非凡中國（０８０３２）折讓近半成出售７０００萬股，全日挫

４﹒８６％，報２１﹒５５元。非凡中國或派特別息，股價升６﹒９８％，報０﹒４６０元。

其他體品股隨市跌，安踏體育（０２０２０）挫４﹒２１％，報５４﹒５５元；３６１度

（０１３６１）急跌７﹒０９％，報１﹒１８元；特步國際（０１３６８）下滑２﹒７５％，報

２﹒４８元；滔搏（０６１１０）走低４﹒５６％，報７﹒７５元。



＊內地暫不調整油價，三桶油回吐＊



受疫情及油價戰影響，今年首季油價已暴跌６６％，內地此前憧憬國家出手調整成品油價，

三桶油上日走高，惟發改委收市後表示國內成品油價格不作調整，三桶油隨即回吐。中石化

（００３８６）挫２﹒３６％，報３﹒７３元；中石油（００８５７）下跌１﹒７６％，報

２﹒７９元；中海油（００８８３）走低１﹒２３％，報８﹒０３元；中海油服（０２８８３）

跌１﹒６７％，報５﹒８９元；昆侖能源（００１３５）急挫５﹒３％，報４﹒２９元。

汽車股普偏走低。廣汽（０２２３８）去年少賺近四成，股價全日急插１０﹒５３％，報

６﹒９７元；而吉利（００１７５）績後遭瑞信、大和等下調目標價，本日繼續受壓，跌

５﹒２４％，報１０﹒８４元；比亞迪（０１２１１）下挫６﹒１７％，報３８元；長城汽車

（０２３３３）跌５﹒０３％，報４﹒７２元；華晨中國（０１１１４）走低４﹒５５％，報

６﹒０９元。

本日多隻物管股強勢破頂後，午後隨市急回吐。永升生活服務（０１９９５）創新高

９﹒９４元後，收跌４﹒９％，報９﹒３１元；雅生活服務（０３３１９）回吐２﹒５２％，報

３６﹒７５元，盤中高見３８﹒６元破頂；中海物業（０２６６９）軟０﹒９６％，報７﹒２３

元，盤中曾創歷史高位７﹒４３元。其他物管股，奧園健康（０３６６２）挫５﹒２２％，報

６﹒１７元；保利物業（０６０４９）升２﹒５％，報６７﹒７元。（ｆｚ）

