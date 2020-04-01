《神州經脈》財新ＰＭＩ重返擴張區間，短期再降準可期，滬指收跌

《神州經脈》隨著復工復產陸續推進，今日公布的３月財新中國製造業採購經理人指數

（ＰＭＩ）錄得５０﹒１％，較２月的歷史低點回升９﹒８個百分點，重上榮枯線並高於市場預

期。滬綜指低開後翻紅，但升幅不明顯。繼匯控（００００５）決定今年底前暫停派發股息、渣

打（０２８８８）亦撤回將派末期股息的建議，外電更報道指英國銀行監管機構審慎監管局敦促

匯控、渣打、巴克萊銀行、蘇格蘭皇家銀行、萊斯銀行削減或取消股息，並審查現金紅利以保留

資本，應對疫情大流行對銀行業的影響。市場對金融海嘯重演的憂慮增加，美股期貨大挫拖累滬

綜指倒跌，總結指數全日跌０﹒５７％，報２７３４﹒５２點，深市曾錄得１％升幅，深成指最

終跌０﹒１１％，創業板指跌０﹒３８％。

憧憬降息降準，惟兩市全日成交只有５８４８億元（人民幣．下同），較上日（３１日）增

長４﹒１％。



＊今日新聞精選＊



１﹒今日公布３月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄得５０﹒１，較２月的歷史低點

回升９﹒８個百分點，高於市場預期的４５﹒８，顯示製造業行業景氣度基本回穩，但改善幅度

仍較為有限。這一走勢與國家統計局製造業ＰＭＩ一致。新訂單指數雖較上月顯著回升，但仍處

於收縮區間。就業指數也在收縮區間內明顯回升，已回到疫情前的中樞水平。３月製造業供應鏈

仍然緊張，企業反映供應商產能收縮、原料短缺，導致供應商平均供貨速度進一步放慢。



２﹒國務院總理李克強３月３１日主持召開國務院常務會議，確定再提前下達一批地方政府專項

債額度，帶動擴大有效投資。強化對中小微企業普惠性金融支持，增加中小銀行再貸款再貼現額

度１萬億元，進一步實施對中小銀行定向降準。值得留意的是，此次提出的「進一步實施對中小

銀行定向降準」，是２１天內國務會議兩提「定向降準」。



３﹒中國指數研究院今日發布的最新百城價格指數顯示，今年３月，全國１００個城市（新建）

住宅平均價格為每平方米１５１９５元，環比上漲０﹒１４％，同比上漲２﹒９５％，漲幅較上

月收窄０﹒１０個百分點。此外，上海易居房地產研究院發布最新一期《中國百城居住用地成交

報告》。報告顯示，１－３月份，全國１００個城市居住用地成交面積為９２４０萬平方米，同

比減少２３﹒２％。



４﹒生豬價格在３月份持續下行。農業農村部數據顯示，通過對全國５００個縣集貿市場的定點

監測，３月第４周，全國豬肉平均價格為每公斤５５﹒７７元，比前一周下降２％，２月第４周

該價格為每公斤５９﹒２１元。活豬平均價格為３每公斤５﹒４４元，比前一周下降２﹒０％，

２月第４周該價格為每公斤３７元。



５﹒據國家衛健委最新通報，３月３１日，全國新增確診新型冠狀病毒肺炎病例３６宗，其中境

外輸入病例佔３５宗，廣東錄１宗本土感染病例；新增死亡人數７人，其中湖北佔６人，上海１

人；新增治癒出院病例１８６宗，新增疑似病例２６宗。衛健委今日起公布無症狀感染者情況，

全國昨天新增無症狀感染者１３０人，當日有２宗轉為確診病例，解除隔離３０２人。目前尚在

醫學觀察共有１３６７名無症狀感染者，比前一日減少１７４人。



６﹒國務院總理李克強３月３１日主持召開國務院常務會議，為促進汽車消費，會議確定，將新

能源汽車購置補貼和免徵購置稅政策延長２年。對二手車經銷企業銷售舊車，從５月１日至２０

２３年底減按銷售額０﹒５％徵收增值稅。中央財政採取以獎代補方式，支持京津冀等重點地區

淘汰國三及以下排放標準柴油貨車。



７﹒針對近期個別媒體連續報道海南省旅遊和文化廣電體育廳制訂《海南省賽馬運動發展規劃》

問題，海南省旅文廳主要負責人接受《海南網》採訪時表示，省旅文廳制訂的是《海南省國家體

育旅遊示範區發展規劃》，不是《海南省賽馬運動發展規劃》。《海南省國家體育旅遊示範區發

展規劃》已經省委、省政府批准，即將出台，不涉及賽馬運動內容。負責人強調，海南的賽馬運

動與「賭馬」無關，堅決不搞「黃賭毒」。



８﹒雖然遭美國政府封殺，但華為２０１９年全球銷售收入８５８８億元，按年增長１９﹒１％

，淨利潤６２７億元人民幣，按年增５﹒６％。ＩＤＣ中國近日發布報告顯示，中國企業級外部

存儲市場規模在２０１９年第四季度達到１３﹒２億美元，全年銷售額達到４０﹒１億美元，同

比增長 １６﹒８％。從廠商角度來看，華為在２０１９年的企業級存儲市場出貨份額達到

２９﹒５％，排名第一，其全閃存存儲陣列出貨份額較去年同期大幅上升，是華為增長的動力之

一。（ｗｌ）

