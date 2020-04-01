《鍾之日記》無息無禮物，大象倒下了

《鍾之日記》４月１日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



據外電報道英國銀行監管機構敦促匯控（００００５）、渣打（０２８８８）、巴克萊銀行

、蘇格蘭皇家銀行及萊斯銀行削減或取消股息，並審查現金紅利以保留資本，應對疫情大流行對

銀行業的影響。果然，匯控宣布今年底前暫停派發股息、渣打亦撤回將派末期股息的建議。

隔晚美股集體回吐，英倫銀行突然要求英資銀行取消派息，加劇市場對全球經濟的憂慮。港

股今早低開２３７點報２３３６５點，隨後內地上月財新製造業ＰＭＩ回升至榮枯線上，刺激港

股跌幅收窄，全日最高見２３５４０點，跌６３點。午後，澳門上月博彩收入大跌近八成，濠賭

股受壓，而美股三大指數期貨跌幅亦擴大至逾３％，拖累港股繼續下挫，最低見２２９４７點挫

６５５點，失守兩萬三。最終港股收報２３０８５點，跌５１７點或跌２﹒１９％，主板成交

１３１２﹒３億元，較上日多１５﹒８％。

在香港月供匯控的小股東為數不少，停止派息對於他們而言無疑是重大打擊，再加上疫情期

間股東會須以限制人數或網上會議進行，是為雙重打擊。股東速速走人，匯控被拋，失守４０元

，收跌９﹒５％，報３９﹒９５元；渣打同跌７﹒６％，報３９﹒９元。



＊財新ＰＭＩ高預期，Ａ場仍走弱＊



國務院加碼抗疫維穩措施。此外，３月財新製造業ＰＭＩ錄得５０﹒１％，較２月的歷史低

點回升９﹒８個百分點，重上榮枯線並高於市場預期。滬綜指低開後翻紅，但升幅不明顯，午後

倒跌，總結指數全日跌０﹒５７％，報２７３４﹒５２點，深市曾錄得１％升幅，深成指最終跌

０﹒１１％。憧憬降息降準，惟兩市全日成交只有５８４８億元人民幣，較上日增長４﹒１％。



＊息差又受壓內銀好頭痛，甘肅銀行成流動性炸彈＊



國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，決定增加中小銀行再貸款再貼現額度１萬

億元，並預告進一步實施對中小銀行定向降準。交行首席研究員唐建偉表示，按照以往經驗，一

旦國常會提出定向降準，政策很快就會落地，估計最快這個周末前就會推出。他又預計，４月份

很可能同時推出降準疊加降息。人行周一（３０日）調降了公開市場７天期逆回購操作中標利率

，他認為是為４月份ＭＬＦ利率、ＬＰＲ下調作鋪墊。

逆周期政策落地，內銀股擔心息差收縮普遍跌，招商銀行（０３９６８）插水３％，工商銀

行（０１３９８）跌２﹒５％，建設銀行（００９３９）跌２﹒１％，中國銀行（０３９８８）

跌１％，農業銀行（０１２８８）軟０﹒６％，報３﹒０９元。

另外再有城商行出現流動性危機，甘肅銀行（０２１３９）日前公布去年底止全年度盈利

５﹒１億人幣大幅下跌逾８５％，不派息。內地媒體報道，甘肅銀行逾期９０天以上貸款仍未全

部?入不良行列，在恐慌拋售後，甘肅銀行昨日插水１２％，今日跌勢未止，全日挫４３﹒５％

，報０﹒６５元，該股盤中見０﹒５８元創出上市新低。



＊中央出手促舊車銷售，美東汽車破頂４連升＊



為促進汽車消費，國務院常務會議確定，將新能源汽車購置補貼和免徵購置稅政策延長２年

。對二手車經銷企業銷售舊車，從５月１日至２０２３年底減按銷售額０﹒５％徵收增值稅。中

央財政採取以獎代補方式，支持京津冀等重點地區淘汰國三及以下排放標準柴油貨車。

全國乘用車市場聯席會秘書長崔東樹認為，上述政策對於疫情過後的國內車市穩定發展來說

是重大利好。該利好消息將在一定程度上拉動國內整體汽車銷量，也在一定程度上減輕了車企前

期發展新能源汽車的高成本負擔，增強了企業發展新能源汽車的信心。

中信證券製造產業首席分析師陳俊斌指出，促進汽車消費落地，二手車顯著超預期。多維度

政策共同穩定汽車消費，重點推薦乘用車和經銷商、重卡（重型貨車）、新能源汽車板塊的龍頭

企業。

經銷商是二手車政策最為受益的板塊，其中，美東汽車（０１２６８）可謂「一枝獨秀」，

今日以全日高位收市，收漲１１﹒４％，報１３﹒５元，四連升之餘，且創歷史新高。但同業中

升控股（００８８１）及永達汽車（０３６６９）則雙雙隨市跌約１﹒９％。

重型貨車板塊受益於老舊車淘汰政策，濰柴動力（０２３３８）升２﹒１％，中國重汽

（０３８０８）亦漲４﹒３％。

但汽車股今日普遍下挫，廣汽（０２２３８）去年度純利跌３９﹒２９％，拖累其股價全日

大挫１０﹒５％；而去年純利倒退４２％的比亞迪（深：００２５９４）亦收跌６﹒２％。



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