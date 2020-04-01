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01/04/2020 13:35

【新冠肺炎】全國昨確診３６宗，新增無症狀感染者１３０人

　　《經濟通通訊社１日專訊》據國家衛健委最新通報，３月３１日，全國新增確診新型冠狀病
毒肺炎病例３６宗，其中境外輸入病例佔３５宗，廣東錄１宗本土感染病例；新增死亡人數７人
，其中湖北佔６人，上海１人；新增治癒出院病例１８６宗，新增疑似病例２６宗。
　　衛健委今日起公布無症狀感染者情況，全國昨天新增無症狀感染者１３０人，當日有２宗轉
為確診病例，解除隔離３０２人。目前尚在醫學觀察共有１３６７名無症狀感染者，比前一日減
少１７４人。
　　截至３月３１日，全國累計確診病例８１５５４宗，累計死亡人數３３１２人；現有確診病
例２００４宗，其中重症４６６宗；現有疑似病例１７２宗；累計治癒出院病例７６２３８宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１０７７宗，香港單日再新增３２宗至７１４宗（１２８
人出院，４人死）；澳門再增２宗至４１宗（１０人出院）；台灣新增１６宗達３２２宗（３９
人出院，５人死）。

＊武漢錄１宗境外輸入確診病例＊

　　湖北省武漢市新增１宗確診病例，為境外輸入個案；全省累計確診６７８０２宗；新增治癒
出院病例１７３宗，累計至６３３２６宗；在新增的６宗死亡病例中，５名死者來自武漢市，全
省累計死亡病例３１９３宗；現有確診病例１２８３宗，其中重症病例４３５宗。目前沒有疑似
病例。（ａｃ）

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