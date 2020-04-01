【政策解讀】分析：專項債總規模再擴容，料今年基建增速顯著提高

《經濟通通訊社１日專訊》最新國務院常務會指出，要進一步增加地方政府專項債規模，擴

大有效投資補短板。據《上海證券報》引述北京明樹數據科技有限公司高級研究員楊曉懌指出，

在全國兩會尚未確定時間召開的情況下，再次下達專項債額度是順應地方建設項目的實際需求的

。按照地方債的有關法律法規，提前批額度最多可佔總發行量的６０％，再次提前下達專項債額

度也意味著專項債總規模的再度擴容。預計今年基建投資的增速將顯著提高。

楊曉懌估計，按照此前今年專項債規模可增長到３﹒３萬億元（人民幣．下同）計算，提前

批總共可下達１﹒９８萬億元額度。考慮到提前批已分別下達１萬億元、０﹒２９萬億元的額度

，本次提前批專項債可下達的空間在６５００億元至７０００億元左右。

中國財政預算績效專委會副主任委員張依群指，再次提前下達政府專項債，實現專項債發行

提速，按照資金跟從項目原則，可以實現投資補短板的需求，有利於重點解決民生基礎設施和公

共服務領域，提高基礎民生服務水平和能力，有利於推動經濟轉型升級。此外，加大政府專項債

券投資可以有效帶動經濟基礎性消費，打通整個產業鏈條的斷點賭點，促進經濟良性循環發展，

實現投資與消費的雙增長。（ｗｌ）

