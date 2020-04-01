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即市新聞

01/04/2020 09:24

【人行操作】人行今暫停逆回購，中小銀行定向降準料最快本周公布

　　《經濟通通訊社１日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今
日不開展逆回購操作。公開市場今日零投放零回籠。
　　國務院總理李克強３月３１日主持召開國務院常務會議，提出強化對中小微企業普惠性金融
支持，增加中小銀行再貸款再貼現額度１萬億元人幣，進一步實施對中小銀行定向降準。值得留
意的是，此次提出的「進一步實施對中小銀行定向降準」，是２１天內國務會議第二次提及「定
向降準」。
　　交行首席研究員唐建偉表示，按照以往經驗，一旦國常會提出定向降準，政策很快就會落地
，估計最快這個周末前就會推出。他又預計，４月份很可能同時推出降準疊加降息。人行周一（
３０日）調降了公開市場７天期逆回購操作中標利率，他認為是為４月份ＭＬＦ利率、ＬＰＲ下
調作鋪墊。
　　３月１０日國常會提出「抓緊出台普惠金融定向降準措施，並額外加大對股份制銀行的降準
力度」。３月１３日定向降準的政策落地，人行宣布實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的
銀行定向降準０﹒５至１個百分點。此外，還對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準１個
百分點，支持發放普惠金融領域貸款。（ａｃ）

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