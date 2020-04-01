【抗疫維穩】出口訂單徘徊歷史低位，商務部部長：繼續擴大開放

《經濟通通訊社１日專訊》海外新冠疫情蔓延衝擊供應鏈產業鏈，讓中國出口遭遇二次衝擊

，需求減弱同時履約接單也更困難。出口訂單量在歷史低位附近徘徊，疊加全球經濟邁向衰退的

概率增加，意味著中國外貿進出口可能進一步惡化。如何穩外貿、穩外資？中國商務部部長鐘山

在《求是》雜志的署名文章給出了答案：在推動外貿轉型升級、培育外貿競爭新優勢的同時，還

要繼續擴大開放，重點加大金融等服務業對外開放力度，進一步縮減全國和自貿試驗區負面清單

，擴大鼓勵外商投資產業目錄。

鐘山指出，外貿外資穩不住，消費和投資也會受影響，進而影響經濟增長。目前中國外貿依

存度約３２％，外資對全國稅收貢獻約１８％。外貿外資直接和間接帶動就業超過２億人，佔就

業總量的四分一左右，其中包括大量農村和貧困地區人口。而跨國公司在華投資地區總部和研發

中心超過２０００家，外資高技術產業企業數佔全國約四分一；全國規模以上工業企業中，外資

企業研發投入佔比約五分一。

文章援引聯合國貿發會議新發布的《全球投資趨勢監測報告》稱，受疫情影響，２０２０年

至２０２１年全球外國直接投資可能下降３０－４０％。中國１－２月吸引外商投資（ＦＤＩ）

同比下降１０﹒４％。鐘山表示，據有關調查，數千家外貿企業存在出運和收匯被迫推遲的情況

，甚至部分訂單出現轉移。每年３－５月是出口下單高峰期，從今年情況看，有不少外貿企業出

現新訂單不同程度下降。



＊招商證券：悲觀情形下年內進出口規模同比跌１５％＊



招商證券宏觀團隊也在研報中援引相關研究指出，當前長三角、珠三角盡管復工率達到

９０％以上，但是因為沒有訂單，使得效率僅３０％左右。該團隊認為，樂觀情況下，海外疫情

對進出口貿易影響在第三季度開始好轉，全年進出口同比增速為負８％，２０２０年進出口貿易

規模將下降為４﹒３萬億美元。在２０２０年ＧＤＰ同比增速５％的情況下，疫情通過進出口貿

易對２０２０年ＧＤＰ的負面影響為０﹒９個百分點。

悲觀情形下，海外疫情嚴重化，年內並沒有明顯好轉，進出口規模同比增速為負１５％，

２０２０年進出口貿易規模將下降至４萬億美元。在ＧＤＰ增速５％的情況下，疫情對ＧＤＰ的

負面影響為１﹒６個百分點。（ｗｌ）

