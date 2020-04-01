【新冠肺炎】習近平：嚴防境外疫情輸入，加強對無症狀感染者管理

《經濟通通訊社１日專訊》國家主席習近平近日在浙江考察，官媒《新華社》今日下午刊出

長文，報道習近平在當地的考察工作，及講話詳細內容。報道指習近平強調，中國疫情防控形勢

持續向好，境內本輪疫情流行高峰已經過去，但境外疫情正在加劇蔓延，中國面臨境外疫情輸入

風險大幅增加。習近平指必須牢牢堅持外防輸入、內防反彈，尤其要加大對無症狀感染者管理工

作力度，同時要把嚴防境外疫情輸入作為當前乃至較長一段時間疫情防控的重中之重，增強防控

措施的針對性和實效性，築起應對境外疫情輸入風險的堅固防線，不能出現任何漏洞。



＊加快５Ｇ網絡、數據中心等新型基礎設施建設＊



習近平指出，要在嚴格做好疫情防控工作的前提下，有力有序推動復工復產提速擴面；保持

國際供應鏈暢通，保障各類經貿活動正常開展；不斷深化供給側結構性改革；加快５Ｇ網絡、數

據中心等新型基礎設施建設，抓緊布局戰略性新興產業、未來產業。

習近平更強調，這次疫情防控鬥爭是對各地區各單位管黨治黨水平、領導班子和黨員幹部隊

伍建設水平的考驗，各級黨委要把全面從嚴治黨的要求落實到位，要聚焦形式主義、官僚主義問

題。（ｅｙ）

