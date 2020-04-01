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01/04/2020 09:48

【聚焦數據】中國３月財新製造業ＰＭＩ回升至５０﹒１，高於預期


　　《經濟通通訊社１日專訊》隨著復工復產陸續推進，今日公布３月財新中國製造業採購經理
４５﹒８，顯示製造業行業景氣度基本回穩，但改善幅度仍較為有限。這一走勢與國家統計局製
造業ＰＭＩ一致。國家統計局公布的３月製造業ＰＭＩ錄得５２，較上月回升１６﹒３個百分點


＊新訂單指數仍處收縮區間，供應鏈緊張＊

　　因工廠大面積停工和交通出行受限，製造業產量在２月創下歷史最大降幅，隨著部分限制措
施放鬆，３月產出恢復增長。不過，新訂單指數雖較上月顯著回升，但仍處於收縮區間。許多受
訪企業反映，新冠疫情持續導致訂單被推遲或取消。此外，因全球各地都在竭力遏制疫情，３月
新出口訂單量也明顯減少，但降幅較上月明顯放緩。
　　就業指數也在收縮區間內明顯回升，已回到疫情前的中樞水平。企業反映，員工自動離職和
企業壓縮成本，共同導致用工收縮。由於最近數月企業減產，產能壓力繼續存在，積壓工作指數
僅較上月小幅回落，仍處於歷史高位。
　　３月製造業供應鏈仍然緊張，企業反映供應商產能收縮、原料短缺，導致供應商平均供貨速
度進一步放慢。製造業采購庫存指數在收縮區間內出現修復，但仍處於近年來低位。廠商反映由
於原材料短缺，仍需要動用原有庫存，原材料庫存明顯下降。受防疫限行導致物資運輸困難等影
響，產成品庫存指數則重返擴張區間。

＊鐘正生：製造業承受內外雙重壓力＊

　　原材料購進價格重返收縮區間，但降幅輕微。許多企業表示，成本下降與全球需求減弱有關
。製造商也普遍繼續下調產品售價，以提振銷售。主要受疫情好轉後需求將會回升的預期提振，
中國製造業界普遍對未來１２個月生產抱有信心，樂觀度在２月創下的五年高點微降。
　　財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，３月製造業承受雙重壓力。一方面
，復工復產尚不充分；另一方面，外需惡化、國內消費需求尚未大面積啟動，因而造成生產擴張
仍比較有限，沒有看到明顯的生產回補。但是，企業家信心仍然較足，就業吸納基本恢復到疫情
之前的水平，給經濟在疫情之後的快速修復奠定了良好基礎。（ｗｌ）

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