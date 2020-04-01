【ＦＯＣＵＳ】港零售業大洗牌，肺疫添最後稻草

【ＦＯＣＵＳ】連續１２個月收縮的本港零售銷貨值，２月再錄創紀錄的按年重挫

４４％，刷新去年１０月下跌２４％的「冰河時期」低位，足見新冠肺炎疫情衝擊力驚人。業界

冀減租及政府加碼救助「吊命」，惟自由行黃金時代漸逝，行業大洗牌勢因疫情加速到來。

香港以外，肺炎疫情對零售業的打擊同遍及全球，研究機構就分別預計美國、英國將分別有

６３萬及２萬間商鋪關閉。反觀本港超級市場消費逆市升逾一成、亞馬遜宣布新設１０萬個新職

位、罐頭食品巨頭Ｃｈｅｆ Ｂｏｙａｒｄｅｅ銷量節節看漲……或閃現未來零售啟示錄。



＊奢侈品撐半邊天疲態早現＊



新冠肺炎疫情殺入香江，拖箱帶篋的旅客因封關止步，市民亦人人自危而減少行街血拼；去

年１０月即因反修例風暴下跌２４％之鉅的本港零售銷貨值，２月再惡化至重挫４４％，

相當於２２７億元零售額腰斬，重回０６至０７年水平。

重災區珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷售大瀉７８﹒５％，藥物及化妝品亦暴跌

５６﹒５％，

，更有六成珠寶及服裝商戶考慮待租約完結後結業。即使業界冀減租及政府加碼救助「吊命」，

惟自由行黃金時代漸逝，肺炎疫情不過是加速行業大洗牌的最後一根催命稻草。

本港零售業靠奢侈品、化妝品等撐起近半邊天的模式難以為繼，實際早從零售銷貨值相對訪

港旅客不升反跌即可窺端倪。在去年反修例風暴之前，訪港旅客節節上升並於２０１８年錄得６

５１５萬人次的歷史新高，惟零售銷貨值始終難突破２０１３年時的峰值４９４５億元，顯示旺

丁不旺財。而肺炎疫情更加劇暴露過往依賴自由行，開到「成條街都係」的珠寶、鐘錶、化妝品

、服裝業的租金、人工等成本軟肋。



＊疫境奇葩或顯未來啟示錄＊



香港之外，歐美零售業亦一片愁雲慘霧。英國業零售研究中心（ＣＲＲ）預計，當地或有逾

２萬間商鋪永遠終止業務；美國研究機構Ｃｏｒｅｓｉｇｈｔ則指，全美料有６３萬間商店面臨

關閉。

不過，疫境之下仍有奇葩－－本港超級市場２月零售貨值上升１２﹒２％，新鮮或急凍魚類

及禽畜肉類更逆市勁揚２０﹒３％；就在上月中，電商巨頭亞馬遜宣布新設１０萬個新職位，以

應付需求激增；罐頭食品巨頭Ｃｈｅｆ Ｂｏｙａｒｄｅｅ的銷量同節節看漲，過去５周來營收

增長４﹒５％。

種種跡象似閃現未來零售的啟示錄，包括（１）嚴控成本（不再追求開店數量及規模）；

（２）新技術（包括ＡＩ、ＡＲ等增加銷售效率及用戶體驗）；（３）必需品（疫情之下，食物

、藥品、健身及打印設備需求激增）；（４）提供自助及送貨上門服務。

經歷連串人禍天災，已享十餘年自由行紅利的香港零售業，這一次能否再奇蹟般浴火重生？

拭目以待。

