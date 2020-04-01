【新冠肺炎】何君堯去信特首建議延遲９月立法會選舉

《經濟通通訊社１日專訊》近日大力推動政府盡快就２３條立法的建制派議員何君堯，昨日
去信特首林鄭月娥，建議延遲原訂於今年９月舉行的立法會選舉。
何君堯在信中表示，全球政府集中處理防疫工作，東京奧運亦要延期，以減低群眾聚集及集
體感染風險，鑑於疫情形勢難以預料，建議本港為「安全和公平」起見，考慮「仿效日本」將９
月立法會選舉延期。他希望特首考慮建議並盡早決定。（ｃｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道01/04/2020
匯控停派息美期走低 港股全日挫517點報23085險守兩萬三
|香港政情01/04/2020
【新冠肺炎】政府刊憲夜總會卡拉OK等關閉14日
|生財有道01/04/2020
【大象零息】滙控除淨後取消派息 分析指影響股份及衍生工具計價
|生財有道01/04/2020
《開市Good Morning》曾永堅：匯控近期買入者忍痛止蝕
|FOCUS01/04/2020
【FOCUS】港零售業大洗牌 肺疫添最後稻草
|生財有道01/04/2020
【大象零息】熊麗萍：英倫銀行對經濟前景悲觀 匯控料再穿40元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰