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01/04/2020 16:32

【新冠肺炎】何君堯去信特首建議延遲９月立法會選舉

　　《經濟通通訊社１日專訊》近日大力推動政府盡快就２３條立法的建制派議員何君堯，昨日
去信特首林鄭月娥，建議延遲原訂於今年９月舉行的立法會選舉。
　　何君堯在信中表示，全球政府集中處理防疫工作，東京奧運亦要延期，以減低群眾聚集及集
體感染風險，鑑於疫情形勢難以預料，建議本港為「安全和公平」起見，考慮「仿效日本」將９
月立法會選舉延期。他希望特首考慮建議並盡早決定。（ｃｌ）

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