【新冠肺炎】消息：政府傍晚起先暫停卡拉ＯＫ夜總會和麻雀館營運

《經濟通通訊社１日專訊》政府刊憲關閉美容院、卡拉ＯＫ等場所１４天，法例今日下午３
時起生效，但具體措施仍有待食衛局局長陳肇始發出指示才正式生效。消息透露，政府將在傍晚
６時起，暫時禁止卡拉ＯＫ、夜總會和麻雀天九耍樂處所營運，為期１４天，至於憲報刊登的其
他場所，例如按摩院、美容院和會址等，尚待當局按情況再作指示。
雖然美容院暫時未禁止營運，但政府下午刊憲將美容院納入法例框架後，已有美容院即時停
運。（ｃｌ）
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