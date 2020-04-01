【新冠肺炎】卡拉ＯＫ群組７人全確診，美容院職員受感染

《經濟通通訊社１日專訊》衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會上表示，

本港今日新增５１宗新型冠狀病毒確診個案，當中包括２８男２３女，最年幼的是４０日大男嬰

，最年長者６５歲。今日新增２名出席尖沙咀ＲＥＤ ＭＲ卡拉ＯＫ聚會的人士受感染，意味７

名出席者全部確診。

今天新增個案中，３４人曾有外遊記錄，當中有１３人是由外地返港的學生，餘下１７人則

沒有外遊記錄。新病例還包括曾外遊的孕婦、空中服務員、飛機師及入境處職員等。



＊私人司機或在住所公共地方受感染＊



至於其他無外遊的確診者包括酒吧群組的表演者；曾到尖沙咀酒吧Ａｌｌ Ｎｉｇｈｔ

Ｌｏｎｇ的人士；到過蘭桂坊兩間酒吧的人士；１名入境處職員，有機會被由美國返港的朋友傳

染；曾為確診者進行美容工作的尖沙咀美容院Ｒｅｅｎｅｘ職員；曾在薄扶林健身的人士及的士

司機。

張竹君特別提到１名私人司機亦確診，他住在灣仔益誠樓３樓、即１名確診者隔離的單位，

懷疑該幢樓的公共地方受感染，中心會收集該層樓人士的深喉唾液樣本。



＊美容院屬高危場所＊



醫管局總行政經理劉家獻表示，今日確診的男嬰父母在家中發現兒子發燒，送到私家醫院接

受病毒測試證實陽性，男嬰肺部無花，血液正常。現時院方使用液體的蛋白酶抑制劑，希望控制

嬰兒體內病毒，父母對病毒呈陰性。男嬰在上月２０日曾被一名早前酒吧群組確診的女患者抱過

，可能因此受感染。

另外，一名在尖沙咀工作的美容院職員今日確診，她曾經服務過一名確診患者，雖然與客人

接觸時有戴口罩但客人無戴，因此美容院亦是高危場所。（ｃｌ）

