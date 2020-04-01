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01/04/2020 17:43

【新冠肺炎】Ｎｅｗａｙ及ＣＥＯ全線分店即日起暫停營業１４天

　　《經濟通通訊社１日專訊》Ｎｅｗａｙ在社交網站表示，為配合政府最新發布的指引及規例
，Ｎｅｗａｙ及ＣＥＯ全線分店即日起至４月１４日，暫停營業１４天，並感謝市民配合及體諒

　　新冠病毒肺炎肆虐，昨天（３１日）更出現一個卡拉ＯＫ小型爆發群組。政府刊憲修訂預防
及控制疾病規例，將美容院、會址、夜店、夜總會、卡拉ＯＫ場所、麻將天九耍樂處所及按摩院
，納入表列處所名單。食物及衛生局長可以因防疫需要，指示有關處所關閉１４日，修例在下午
３時起生效。（ｃｗ）

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