《經濟通通訊社１日專訊》賓仕國際（０１７０５）公布，預期截至本月３１日止年度純利
按年大幅下滑，而去年純利約１４６８萬元。
該集團指，自新型冠狀病毒自１月爆發以來，令其第四季零售業務收益及溢利預期將因零售
市道疲弱而大幅下降，繼而將導致本年度業務進一步受創。鑒於整體零售市況低迷，集團將繼續
以更審慎方式規劃產能，並採取嚴格成本及風險管理措施，以防營運前景不明朗因素加劇。為控
制成本，已與零售店業主磋商租務優惠，並向供應商爭取更有利條款。（ｗｈ）
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01/04/2020 07:53
【企業盈警】賓仕國際（０１７０５）料全年度純利大幅下滑
《經濟通通訊社１日專訊》賓仕國際（０１７０５）公布，預期截至本月３１日止年度純利
按年大幅下滑，而去年純利約１４６８萬元。
該集團指，自新型冠狀病毒自１月爆發以來，令其第四季零售業務收益及溢利預期將因零售
市道疲弱而大幅下降，繼而將導致本年度業務進一步受創。鑒於整體零售市況低迷，集團將繼續
以更審慎方式規劃產能，並採取嚴格成本及風險管理措施，以防營運前景不明朗因素加劇。為控
制成本，已與零售店業主磋商租務優惠，並向供應商爭取更有利條款。（ｗｈ）
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