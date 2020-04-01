【企業盈警】展程（０１８５４）料１１個月盈轉虧蝕２４０萬元

《經濟通通訊社１日專訊》展程控股（０１８５４）公布，預期截至２月２９日止１１個月

錄得淨虧損約２４０萬元，惟去年同期１１個月錄得溢利約１４３０萬元。

該集團指，錄得虧損主因一般餐飲業務不利環境導致較低收益及毛利率、去年１１月前後，

學校暫時停課及關閉，加上１月香港爆發新型冠狀病毒疫症，減少對其所供應食材的需求。

該集團預期於６月公布截至３月３１日止年度業績。（ｗｈ）

