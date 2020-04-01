【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３１﹒１億人幣，買中行比亞迪沽中石油

《經濟通通訊社１日專訊》美股昨晚道指彈升６９０點或３﹒２％，內地３月製造業ＰＭＩ

意外升至盛衰分界線上，支持港股造好。恆指高開４３８點，報２３６１３點，升幅曾擴至

４５２點，高見２３６２７點，但道指期貨升轉跌，恆指午後升幅大縮至６２點，低見

２３２３８。不過，道期重拾升勢，加上歐洲開市造好，恆指收報２３６０３點，升４２８點或

１﹒８５％。

按額度計算，北水全日淨流入３１﹒１億元人民幣，減少３６﹒７％。北水淨買入最多的個

股依次是中國銀行（０３９８８）、比亞迪股份（０１２１１）、中國太保（０２６０１）；淨

賣出最多的依次是中國石油股份（００８５７）、騰訊控股（００７００）、融創中國

（０１９１８）。

主板成交１１３３﹒４１億元增加５％。其中港股通成交１８２﹒１億元，佔總成交

１６﹒１％。



＊內銀隨市升，北水落力掃中行＊



中港股市回升，中行升２﹒４１％，報２﹒９７元；獲北水熱情掃貨，淨流入２﹒０１億元

。

比亞迪升４﹒９２％，報４０﹒５元；中國太保升３﹒７６％，報２３﹒４５元；北水分別

流入１﹒５８億元及１﹒５０億元。

國務院發布關於支持中國（浙江）自由貿易試驗區油氣全產業鏈開放發展若干措施的批復，

要求積極整合各種資源，中石油勁升８﹒４％，報２﹒８４元；但仍遭北水拋棄，淨流出金額

１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

中國銀行 （０３９８８） ２﹒０１

比亞迪股份 （０１２１１） １﹒５８

中國太保 （０２６０１） １﹒５０

農業銀行 （０１２８８） １﹒１８

建設銀行 （００９３９） ０﹒５３



淨沽出最多港股：

中國石油股份 （００８５７） －１﹒００

騰訊控股 （００７００） －０﹒７９

融創中國 （０１９１８） －０﹒７２

中國生物製藥 （０１１７７） －０﹒６９

小米集團 （０１８１０） －０﹒６６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

