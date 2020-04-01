《日入而息》匯控停派息失守４０元，金管局指毋須要求港銀停派息

《今天重點》﹡匯控（００００５）表示有信心疫情後恢復正常派息，不排除市場集資；匯

控除淨後取消派息，分析指影響股份及衍生工具計價；市場關注除淨日後取

消派息安排，匯豐暫未有回應；金管局指未有需要要求香港銀行暫停派息或

回購股份；港交所指上市規則對取消股息派發無具體要求

﹡恆生銀行無計劃改變股息政策

﹡政府刊憲美容院卡拉ＯＫ等關閉１４天，下午３時生效；卡拉ＯＫ、夜總會

及麻雀館傍晚６時起停業１４天

﹡本港新增５１宗確診，包括４０日大嬰兒；卡拉ＯＫ群組７人全確診，美容

院職員受感染



《即日市況》﹡匯控停派息美期走低，港股全日挫５１７點報２３０８５險守兩萬三



《深滬股市》﹡滬指倒跌０﹒５７％收市，匯豐渣打停派息環球憂慮增



《美元匯價》﹡英鎊短線反覆，１﹒２１５－１﹒２５５上落；歐元最新報１﹒０９４５

╱４９，日圓最新報１０７﹒５３╱５７



《公司業績》﹡重汽（０３８０８）去年度賺３３﹒３４億元人幣，跌兩成三，息３９港仙

﹡周黑鴨（０１４５８）去年賺４﹒０７億元，跌兩成半，息１１港仙

﹡偉能集團（０１６０８）去年多賺３３％，末期息派２﹒２仙

﹡飛克國際（０１９９８）去年虧損收窄至２５０﹒９萬元人民幣，不派息



《公司資訊》﹡匯控（００００５）表示有信心疫情後恢復正常派息，不排除市場集資；匯

控除淨後取消派息，分析指影響股份及衍生工具計價；市場關注除淨日後取

消派息安排，匯豐暫未有回應

﹡恆生銀行無計劃改變股息政策

﹡９家上市公司今早起停牌，大多涉延遲公布業績

﹡ＣＳＬ表示新上台或續約５Ｇ服務客戶可獲３０ＧＢ本地流動數據

﹡四洲（００３７４）行使購股權，增持日本零食經銷商至７０％

﹡安樂工程（０１９７７）收購ＴＥＩ５１％股權，進軍美國市場，涉

２﹒７８億元

﹡中金公司（０３９０８）料疫情助發展海外，利聘人才

﹡君實生物（０１８７７）擬Ａ股上市申請已通過科創板審議

﹡卓悅（００６５３）啟動「微商城」拓展線上行銷，進行網上主播計劃

﹡長城微光（０８２８６）山西太原廠房本月將逐漸復產

﹡金山能源（００６６３）執董Ｄａｎｉｅｌｓｏｎ辭任，從事其他業務

﹡綠葉製藥旗下澳洲私家醫院閉院裁員，遭質疑威脅政府

﹡非凡中國（０８０３２）折讓５％售李寧２﹒８５％股權，不排除派特別息

﹡保泰人壽今日起下調所有自願醫保標準及靈活計劃保費

﹡浦江（０１４１７）斥４２６﹒７萬元人民幣參股景區管理公司

﹡國微（０２２３９）為半導體研發項目引入３位投資者

﹡復星國際（００６５６）疫情對集團產生影響，於合理時間點才考慮回購股

份

﹡景業名邦（０２２３１）斥５﹒０８億人幣投得騰衝市曲石鎮九幅地塊

﹡新華通訊頻媒（００３０９）何衍業辭任獨立非執董，今日起生效

﹡環球醫療（０２６６６）向聯營公司增資２﹒２５億元

﹡藥明生物（０２２６９）控股股東配售３﹒７％公司股權

﹡陳志成退休辭任大快活（０００５２）行政總裁，羅輝承接任

﹡數碼通（００３１５）５Ｇ網絡採用香港寬頻新一代全光纖傳輸線路

﹡李嘉賢獲委任為華營建築（０１５８２）行政總裁

﹡和電（００２１５）疫情影響外遊，暫未有推出５Ｇ漫遊數據

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）１８８﹒８萬股，涉資７４４２

萬元

﹡新灃（０１２２３）執董及高管團隊自願於今天起減薪１０％，為期六個月



《國企紅籌》﹡中冶（０１６１８）收購合資公司餘下５０％股權

﹡珠江船務（００５６０）委任鍾燕為非執董，今日起生效

﹡錦江資本（０２００６）出售上海賓館業務

﹡香港中旅（００３０８）境內景區和度假村已於３月份陸續重開

﹡兗煤澳大利亞（０３６６８）向高級行政人員發１４５萬份績效股權，行使

價為零

﹡威高股份（０１０６６）向國際金融公司發１０億元人民幣綠色債券



《神州民企》﹡長汽（０２３３３）爭取今年銷售達１０６萬輛，不打價格戰谷銷量

﹡陽光能源（００７５７）向光伏公司注資１８００萬元人民幣

﹡王傳福卸任比亞迪（０１２１１）旗下多家公司董事長、法定代表人

﹡億達中國（０３６３９）徐北南辭任公司執行董事及首席財務官



《中國要聞》﹡中國３月財新製造業ＰＭＩ回升至５０﹒１，高於預期

﹡三大電訊商計劃今年廣東投資逾４００億人幣發展５Ｇ

﹡深圳８月率先實現５Ｇ網絡全覆蓋

﹡中指院表示３月百城住宅均價同比漲近３％，價格平穩

﹡易居表示一季度百城土地成交面積同比跌逾兩成

﹡海南旅文廳表示國家體育旅遊示範區發展規劃不涉及賽馬

﹡銀保監就保險資管產品三項配套規則徵意見

﹡路透表示３月地方債發行利率再降，提前批額度所剩無幾

﹡西王集團成功拆彈，債務清償方案獲債權人表決通過

﹡人行今暫停逆回購，中小銀行定向降準料最快本周公布；３月對金融機構開

展中期借貸便利操作共１０００億

﹡出口訂單徘徊歷史低位，商務部部長表示繼續擴大開放

﹡ＩＤＣ表示去年華為列中國企業級存儲市場出貨份額第一

﹡中再集團表示將根據美方承諾落實情況論證設立機構事宜

﹡易綱稱支持Ｇ２０應對肺炎行動計劃，完善金融安全網

﹡商務部表示支持浙江自貿區開放，開展成品油出口業務

﹡乘聯會表示３月車市場開局較好，車市零售環比平穩改善

﹡財政部表示首季地方政府新增債券完成提前額度逾８３％

﹡內地３月經銷商庫存預警指數環比跌，仍處榮枯線上



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４６％，報９６６３﹒６３點



《其他消息》﹡政府即日起擴大「科技券」資助上限至６０萬元

﹡ＥＣＡ表示香港蟬聯全球外派員工住房租金最昂貴城市

﹡中小企業營運者利用政府擔保計劃詐騙銀行貸款２５００萬元候判

﹡澳門３月博彩收入按年跌７９﹒７％，首三月跌６０％

﹡經絡表示首季現樓按揭宗數跌１５％，仍有輕微下跌趨勢；匯豐重奪現樓按

揭市佔率榜首，中銀樓花續稱冠

﹡深股通額度全日用４４﹒７億元；滬股通額度全日用９﹒８億元，陸股通淨

流入４２﹒４億

﹡英國當局敦促匯控、渣打、巴克萊、蘇皇及萊斯不派息



《新冠肺炎》﹡本港新增５１宗確診，包括４０日大嬰兒

﹡卡拉ＯＫ群組７人全確診，美容院職員受感染

﹡全國昨確診３６宗，新增無症狀感染者１３０人

﹡廣東無症狀感染者５０人，上海目前沒有無症狀感染者

﹡習近平稱嚴防境外疫情輸入，加強對無症狀感染者管理

﹡澳門累計病例４１宗，兩母子由英國經香港入境確診

﹡日本如進入緊急狀態，銀行業承諾維持基本服務

﹡越南今起實施社交隔離政策１５日，民眾不得隨意外出

﹡政府刊憲美容院卡拉ＯＫ等關閉１４天，下午３時生效；Ｎｅｗａｙ及

ＣＥＯ全線分店即日起暫停營業１４天

﹡政府安排專機接載滯留秘魯港人，費用自付

﹡金管局表示１６家銀行已批出逾７０００宗紓緩措施申請

﹡恆生保險推「新型冠狀病毒」額外保障予企業保險客戶

﹡國際貨幣基金組織表示全球銀行系統需要資本結構重組

﹡混種短毛貓對病毒呈陽性反應，成本港第三隻確診寵物

﹡渣打羅素街分行員工確診，過去１４天無接觸客戶

﹡港大潘烈文料本港潛藏感染人數，遠多於確診人數

﹡醫管局前高層表示確診不送院有問題，料或關卡拉ＯＫ等

﹡ＡＸＡ安盛將「數碼遙距」投保系統擴展至更多產品

﹡李兆基外孫李建中確診，返港後無接觸家人

﹡花旗香港向年薪４７萬或以下員工派８０００元現金抗疫

﹡抗疫基金擴大建造業支援額外２４萬工友四百公司受惠

﹡何君堯去信特首建議延遲９月立法會選舉

﹡外交部表示抗疫物資認證標準差異不應成為合作障礙；明增開臨時航班赴英

接回確有困難留學生

﹡李慧琼稱若社會無法正常運作，研究推遲選舉合情合理

﹡清華大學表示５月底疫苗和抗體藥物均可進動物試驗階段

﹡友邦表示遙距投保指定產品成功，可享達５個月保費回贈

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