三桶油拗腰彈，港股跌幅縮至不足２０點，重上兩萬三

《經濟通通訊社２日專訊》美國新冠肺炎確診超２０萬例，市場擔心疫情蔓延造成的封鎖隔

離與經濟停滯時間可能比預期更長。隔晚美股一度跌逾千點，亞太區股市未見起色，港股今早低

開２４７點，甫開曾挫３２９點，見２２７５６點逾一周低，之後Ａ股倒升，亞洲市油價回升，

三桶油拗腰彈，港股表現改善，跌幅曾收窄至不足２０點，見２３０７５點，重上兩萬三。

現時，恆生指數報２３０５６，下跌２８點或下跌０﹒１３％，主板成交４２９﹒８２億元

。國企指數報９４３０，上升２５點或上升０﹒２７％。

Ａ股低開高走，上證綜合指數報２７４５，上升１０點或上升０﹒３９％，成交１１８６﹒

７５億元人民幣。深證成份指數報１００１７，上升６５點或上升０﹒６６％，成交１８９４﹒

９５億元人民幣。



表列十大升幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中石油 （００８５７） ２﹒９１元 上升４﹒３０％

中石化 （００３８６） ３﹒８９元 上升４﹒２９％

中銀香港（０２３８８） ２２﹒３５元 上升３﹒００％

中生製藥（０１１７７） １０﹒３６元 上升２﹒７８％

蒙牛乳業（０２３１９） ２７﹒００元 上升２﹒６６％



石藥集團（０１０９３） １５﹒２０元 上升２﹒４３％

恆生銀行（０００１１） １３０﹒３０元 上升２﹒３６％

中電控股（００００２） ７１﹒８５元 上升２﹒１３％

中海油 （００８８３） ８﹒１９元 上升１﹒９９％

中國聯通（００７６２） ４﹒５２元 上升１﹒８０％

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（ｃａ）

