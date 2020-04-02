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02/04/2020 09:22

道指挫近千點，港股低開２４７點報２２８３８，國指跌１３８點

　　《經濟通通訊社２日專訊》受疫情影響，隔晚道指跌近千點，亞洲股市今早普遍下挫，日經
跌１３４點，首爾指數跌５點，港股方面今早低開２４７點，昨晚匯控（００００５）ＡＤＲ急
跌失守３９元關，港股匯控隨即跟隨走勢，而出口股及石油類股份繼續受創，申洲
（０２３１３）跌逾３％，為開市表現最差藍籌，中海油（００８８３）及中石化（００３８６
）分別低開逾３％及１％。恆生指數開報２２８３８，跌２４７點或跌１﹒０７％，主板成交２
２﹒８６億元。國企指數開報９２６６，跌１３８點或跌１﹒４７％。
　　重磅股方面，匯控跌２﹒８８％，報３８﹒８元；港交所（００３８８）無升跌，報
２３１元；騰訊控股（００７００）跌１﹒１８％，報３７０元；中移動（００９４１）跌
０﹒９６％，報５６﹒５元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒８７％，報６８﹒４元。

　　恆指十隻跌幅顯著股份表現如下

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　　７６﹒５５元　　　跌３﹒２２％
　　中海油　（００８８３）　　　７﹒７８元　　　跌３﹒１１％
　　碧桂園　（０２００７）　　　８﹒８６元　　　跌２﹒９６％
　　匯豐控股（００００５）　　３８﹒８０元　　　跌２﹒８８％
　　華潤置地（０１１０９）　　３０﹒７５元　　　跌２﹒２３％
　　中國平安（０２３１８）　　７３﹒８０元　　　跌１﹒９９％
　　中信股份（００２６７）　　　７﹒５２元　　　跌１﹒９６％
　　友邦保險（０１２９９）　　６８﹒４０元　　　跌１﹒８７％
　　恆安國際（０１０４４）　　５７﹒００元　　　跌１﹒７２％
　　中國神華（０１０８８）　　１３﹒９８元　　　跌１﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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