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即市新聞

02/04/2020 16:52

《盤後部署》港股料可上望２３８００水平，平均成本法入市安心

　　《經濟通通訊社２日專訊》今日港股表現反覆上升。受累新型肺炎疫情持續擴散，加上美國
就業數據轉差，隔晚美股三大指數下挫，拖累港股低開２４７點報２２８３８點，失守二萬三。
匯控（００００５）繼續走軟，公用股成資金避風塘，市場傳出中國要求今年儘快達到９０天淨
進口量的國家石油儲備，三桶油隨原油期貨反彈抽高，加上美股三大指數期貨升幅擴大，恆指以
全日最高位２３２８０點收市，升１９４點或０﹒８４％，主板成交８９７﹒１６億元。國企指
數報９５２６，升１２１點或升１﹒２９％。
　　Ａ股兩市保持向上勢頭，上證綜指報２７８０點，升４６點或１﹒６９％。深證成指報
１０１７９，升２２７點或２﹒２８％，總成交５９７７﹒２９億元人民幣。

＊安聯籲分五注入市，沽現金儲備不足公司＊

　　市況波動，難捱的不止是散戶，還有一眾基金及機構投資者。安聯首席經濟顧問埃爾埃里安
對外媒表示，新型肺炎疫情肆虐，市場仍處於下跌趨勢。對於現時入市感到猶豫。不過，既然無
人可確切說出疫情會如何演變，亦無人能估底，他鼓勵投資者使用美元成本平均法（即定期針對
同一商品進行投資，當價格下跌時購買較多，當價格上漲購入較少，藉此抑制平均成本）把現金
分成五批入市。
　　他續稱，投資者仍然有機會提升投資組合的質量，建議沽出任何沒有現金流或現金儲備不足
、負現金流且有大量債務到期公司的債券或股票，因相關公司可能不得不在經濟刺激計劃中依靠
政府的援助。同時，如果要買賣劣質公司，無論是通過高息債券或是股票交易，都必須格外小心

　　另一方面，日本軟銀集團因投資企業相繼出現經營不振及破產而遭遇逆風，軟銀集團就向印
尼遷都計劃的投資，與印尼總統佐科政府的談判，意欲通過有關的巨額投資起死回生。據外媒報
道，軟銀董事長孫正義１月份與佐科會談後表示，公司有興趣投資印尼遷都計劃的項目，包括智
能城市、最新技術、清潔城市、人工智能等。同時，有報道指軟銀決定放棄以３０億美元，增持
共享空間初創公司ＷｅＷｏｒｋ的計劃。軟銀之前同意在完成增持後，會向該公司提供１１億美
元貸款，但如今ＷｅＷｏｒｋ或失去資金支援。消息人士稱，ＷｅＷｏｒｋ已聘請法律顧問，以
防可能違反協議的訴訟。
　　軟銀目前為阿里巴巴（０９９８８）主要單一大股東，會否因為財困而繼續減持，繼而影響
市場氣氛，投資者需要保持關注。

＊港股熊二未完，或反彈跌幅三分一＊

　　今日港股明顯缺乏可引領整體大市走向的消息，因此呈上下爭持格局，波幅只得５２３點，
比起３月中段時間動輒７００至１０００點上落，市場明顯冷靜得多。港股目前比起３月１９日
的低位２１１３９點，已經升逾２０００點，升幅約一成，若熊二的定義是由低位起計有１０％
反彈幅度，港股熊二迎來反彈或不知不覺差不多完結。
　　不過，今日其實有一宗相當吸引人注意的消息，世衞總幹事譚德塞稱全球新型肺炎確診人數
幾日內或超過１００萬，多於５萬人死亡，這是一個很值得令人恐慌的數字，而今日港股無大震
，美國三大指數期貨升幅擴大，在一定程度上反映市場對此類消息已經免疫。加上未見有消息指
跨國巨企（如２００８年金融危機時的ＡＩＧ）有倒閉危機，在這種情況下，可大膽推測熊二未
完，港股仍有一定上升空間。以１月２０日的高位２９１７４點起計，若保守估計恆指從低位反
彈三分之一，即港股仍可上望２３８００點附近水平。（ｎｓ）

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