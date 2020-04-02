《盤後部署》港股料可上望２３８００水平，平均成本法入市安心

《經濟通通訊社２日專訊》今日港股表現反覆上升。受累新型肺炎疫情持續擴散，加上美國

就業數據轉差，隔晚美股三大指數下挫，拖累港股低開２４７點報２２８３８點，失守二萬三。

匯控（００００５）繼續走軟，公用股成資金避風塘，市場傳出中國要求今年儘快達到９０天淨

進口量的國家石油儲備，三桶油隨原油期貨反彈抽高，加上美股三大指數期貨升幅擴大，恆指以

全日最高位２３２８０點收市，升１９４點或０﹒８４％，主板成交８９７﹒１６億元。國企指

數報９５２６，升１２１點或升１﹒２９％。

Ａ股兩市保持向上勢頭，上證綜指報２７８０點，升４６點或１﹒６９％。深證成指報

１０１７９，升２２７點或２﹒２８％，總成交５９７７﹒２９億元人民幣。



＊安聯籲分五注入市，沽現金儲備不足公司＊



市況波動，難捱的不止是散戶，還有一眾基金及機構投資者。安聯首席經濟顧問埃爾埃里安

對外媒表示，新型肺炎疫情肆虐，市場仍處於下跌趨勢。對於現時入市感到猶豫。不過，既然無

人可確切說出疫情會如何演變，亦無人能估底，他鼓勵投資者使用美元成本平均法（即定期針對

同一商品進行投資，當價格下跌時購買較多，當價格上漲購入較少，藉此抑制平均成本）把現金

分成五批入市。

他續稱，投資者仍然有機會提升投資組合的質量，建議沽出任何沒有現金流或現金儲備不足

、負現金流且有大量債務到期公司的債券或股票，因相關公司可能不得不在經濟刺激計劃中依靠

政府的援助。同時，如果要買賣劣質公司，無論是通過高息債券或是股票交易，都必須格外小心

。

另一方面，日本軟銀集團因投資企業相繼出現經營不振及破產而遭遇逆風，軟銀集團就向印

尼遷都計劃的投資，與印尼總統佐科政府的談判，意欲通過有關的巨額投資起死回生。據外媒報

道，軟銀董事長孫正義１月份與佐科會談後表示，公司有興趣投資印尼遷都計劃的項目，包括智

能城市、最新技術、清潔城市、人工智能等。同時，有報道指軟銀決定放棄以３０億美元，增持

共享空間初創公司ＷｅＷｏｒｋ的計劃。軟銀之前同意在完成增持後，會向該公司提供１１億美

元貸款，但如今ＷｅＷｏｒｋ或失去資金支援。消息人士稱，ＷｅＷｏｒｋ已聘請法律顧問，以

防可能違反協議的訴訟。

軟銀目前為阿里巴巴（０９９８８）主要單一大股東，會否因為財困而繼續減持，繼而影響

市場氣氛，投資者需要保持關注。



＊港股熊二未完，或反彈跌幅三分一＊



今日港股明顯缺乏可引領整體大市走向的消息，因此呈上下爭持格局，波幅只得５２３點，

比起３月中段時間動輒７００至１０００點上落，市場明顯冷靜得多。港股目前比起３月１９日

的低位２１１３９點，已經升逾２０００點，升幅約一成，若熊二的定義是由低位起計有１０％

反彈幅度，港股熊二迎來反彈或不知不覺差不多完結。

不過，今日其實有一宗相當吸引人注意的消息，世衞總幹事譚德塞稱全球新型肺炎確診人數

幾日內或超過１００萬，多於５萬人死亡，這是一個很值得令人恐慌的數字，而今日港股無大震

，美國三大指數期貨升幅擴大，在一定程度上反映市場對此類消息已經免疫。加上未見有消息指

跨國巨企（如２００８年金融危機時的ＡＩＧ）有倒閉危機，在這種情況下，可大膽推測熊二未

完，港股仍有一定上升空間。以１月２０日的高位２９１７４點起計，若保守估計恆指從低位反

彈三分之一，即港股仍可上望２３８００點附近水平。（ｎｓ）

