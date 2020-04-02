《外地經濟》美國上月ＩＳＭ製造業指數跌至４９﹒１，勝預期

《經濟通通訊社２日專訊》據美國供應管理協會（ＩＳＭ）公布，美國３月製造業指數由

上月５０﹒１跌至４９﹒１，勝市場預期４５。

期內新訂單分項指數跌至４２﹒２，創２００９年３月以來新低。投入物價指數跌至

３７﹒４，創２０１６年１月以來新低。製造業就業分項指數跌至４３﹒８，創２００９年５月

以來新低。（ａｌ）

