【貿易休戰】傳華府達成一致共識，決定收緊對華出口高科技技術

《經濟通通訊社２日專訊》據路透社引述消息人士指，華府已達成一致共識，決定收緊規則
，防止中國通過民用商業等途徑，獲取美國先進技術，再轉用於軍事等用途上。
據悉，華府高級官員於上周三（２５日）會議上就三項措施達成共識，但尚未正式敲定，或
將設置障礙，阻止中資企業由美國購買部分光學材料、雷達設備、半導體等。（ａｌ）
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