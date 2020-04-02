【全球放水】德國央行反對發行新歐盟債券，支持通過機制提供援助

《經濟通通訊社２日專訊》據德國《時代周報》引述德國央行行長魏德曼報道指，德國央行

不支持通過聯合發行新歐盟債券，實現歐元區債務共同化，並認為通過歐洲穩定機制（ＥＳＭ）

設立救助基金提供援助是更合適的選擇。

他指出，歐洲穩定機制的信貸額度條件可比正常時期更寬鬆，可以為歐元區成員國提供當前

所需的團結。不過目前歐盟各國領導人在發行新歐盟債券依然存在分歧。（ａｌ）

