【全球放水】努欽：按揭貸款寬免措施只適用於失業人士

《經濟通通訊社２日專訊》美國財政部長努欽周三（１日）表示，只有因疫情危機而失業的

人士，才有資格參加政府讓借款人推遲抵押貸款償還的計劃，並強調如果有工作，應該繼續償還

抵押貸款。

美國上周通過２﹒２萬億美元的經濟刺激方案，幫助受疫情影響的人士和企業，可以對每月

抵押貸款還款尋求暫免。不過立法沒有規定如何要求消費者證明自己存在困難，抵押貸款服務機

構亦未獲准要求房主提供文件。（ａｌ）

