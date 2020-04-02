【全球放水】努欽：按揭貸款寬免措施只適用於失業人士

《經濟通通訊社２日專訊》美國財政部長努欽周三（１日）表示，只有因疫情危機而失業的
人士，才有資格參加政府讓借款人推遲抵押貸款償還的計劃，並強調如果有工作，應該繼續償還
抵押貸款。
美國上周通過２﹒２萬億美元的經濟刺激方案，幫助受疫情影響的人士和企業，可以對每月
抵押貸款還款尋求暫免。不過立法沒有規定如何要求消費者證明自己存在困難，抵押貸款服務機
構亦未獲准要求房主提供文件。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道01/04/2020
【大象零息】金管局：毋須要求香港銀行暫停派息或回購股份
|生財有道01/04/2020
【大象零息】騰祺沈慶洪：銀行股穩定派息是錯覺 看好香港電訊
|生財有道01/04/2020
【新冠肺炎】本港再多51人確診 卡拉OK群組7人全部中招
|生財有道01/04/2020
匯控停派息美期走低 港股全日挫517點報23085險守兩萬三
|香港政情01/04/2020
【新冠肺炎】政府刊憲夜總會卡拉OK等關閉14日
|生財有道01/04/2020
【大象零息】滙控除淨後取消派息 分析指影響股份及衍生工具計價
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰