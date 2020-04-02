  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/04/2020 13:56

【全球放水】傳法國支持歐盟通過聯合發債，共同解決疫情危機

　　《經濟通通訊社２日專訊》據彭博社引述歐盟外交官備忘錄指，法國提議建立經濟復甦基金
，在今次疫情危機消退後支持經濟復甦，並將以聯合發債為基礎，由所有或數個歐盟成員國共同
承擔成本。
　　據備忘錄指，該基金將由歐盟委員會運作，將為重啟經濟提供資金，相信與該委員會於上月
提出的綠色協議及產業戰略一致。
　　另外法國亦建議歐洲穩定機制（ＥＳＭ）為今次疫情創建專門的增強條件信貸額度。
（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS02/04/2020
【FOCUS】「盲搶米」非必要 貴豬貴油方顯真章
生財有道02/04/2020
《開市Good Morning》林家亨：滙控不大機會下試35元
中國故事02/04/2020
《京城近觀》開盤20分鐘賣814套房 北京樓市回暖了？
生財有道01/04/2020
【大象零息】金管局：毋須要求香港銀行暫停派息或回購股份
生財有道01/04/2020
【大象零息】騰祺沈慶洪：銀行股穩定派息是錯覺 看好香港電訊
生財有道01/04/2020
【新冠肺炎】本港再多51人確診 卡拉OK群組7人全部中招
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - J&K Home發售抗疫套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金