【全球放水】傳法國支持歐盟通過聯合發債，共同解決疫情危機

《經濟通通訊社２日專訊》據彭博社引述歐盟外交官備忘錄指，法國提議建立經濟復甦基金

，在今次疫情危機消退後支持經濟復甦，並將以聯合發債為基礎，由所有或數個歐盟成員國共同

承擔成本。

據備忘錄指，該基金將由歐盟委員會運作，將為重啟經濟提供資金，相信與該委員會於上月

提出的綠色協議及產業戰略一致。

另外法國亦建議歐洲穩定機制（ＥＳＭ）為今次疫情創建專門的增強條件信貸額度。

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