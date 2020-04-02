【油市博奕】美國頁岩油商申請破產保護，自石油減價戰以來首見

《經濟通通訊社２日專訊》美國頁岩油生產商Ｗｈｉｔｉｎｇ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ周三（

１日）向法院提出破產保護，是自沙特與俄羅斯發動石油減價戰以來首見。

公司目前背負３６億美元債務，並擁有７６億美元資產，當中現金約有５﹒８５億美元，

將維持營運，不過將２﹒６２億美元可換股債券即將到期。

另外有消息指，總部位於休斯敦的油商Ｃａｌｌｏｎ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ Ｃｏ﹒已聘請

顧問，討論重組逾３０億美元債務。（ａｌ）

