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02/04/2020 15:46

【全球放水】英國政府提議暫時凍結部分個人信用卡還款

　　《經濟通通訊社２日專訊》英國金融行為監管局（ＦＣＡ）提議，暫時凍結部分個人信用卡
還款，作為早前政府推出支持國民的補充措施。
　　局方具體向因疫情而出現財務困難的客戶，提供暫時凍結貸款及信用卡還款選項最多三個月
，並要求信用卡公司確保對所有透支客戶的收費，不會高於最近的透支變動生效前的水平，相信
可以確保使用這些臨時措施中任何一項的消費者，其信用評級不會因此受影響。（ａｌ）

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