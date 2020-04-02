【全球放水】英國政府提議暫時凍結部分個人信用卡還款

《經濟通通訊社２日專訊》英國金融行為監管局（ＦＣＡ）提議，暫時凍結部分個人信用卡

還款，作為早前政府推出支持國民的補充措施。

局方具體向因疫情而出現財務困難的客戶，提供暫時凍結貸款及信用卡還款選項最多三個月

，並要求信用卡公司確保對所有透支客戶的收費，不會高於最近的透支變動生效前的水平，相信

可以確保使用這些臨時措施中任何一項的消費者，其信用評級不會因此受影響。（ａｌ）

