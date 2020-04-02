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即市新聞

02/04/2020 16:18

【大熊來了】傳中國增購石油戰略儲備，美期亞洲收市時段升逾２％

　　《經濟通通訊社２日專訊》有消息指中國要求今年盡快達到９０天淨進口量的國家石油儲備
，加上美國總統特朗普表示，俄羅斯和沙特將於幾日內結束價格戰達成協議，美期受油市帶動，
於亞洲收市時段升近２％。
　　道指６月期貨現升２﹒０６％或４２８點，報２１１６８點。標指６月期貨現漲２％或４８
點，報２４９６點。納指６月期貨現揚１﹒８６％或１３８點，報７５７７點。
　　歐洲股市開市初段亦跟隨微升，德國ＤＡＸ指數升０﹒２９％或２８點，報９５７２點。法
國ＣＡＣ　４０指數漲０﹒４７％或１９點，報４２２６點。倫敦富時１００指數揚０﹒４４％
或２３點，報５４７８點。
　　亞洲股市今日個別發展，韓國綜合股指收升２﹒３４％或３９點，報１７２４點。日經平均
指數收挫１﹒３７％或２４６點，報１７８１８點。不過澳洲Ｓ＆Ｐ╱ＡＳＸ　２００指數收跌
１﹒９８％或１０４點，報５１５４點。
　　油價急升，布倫特原油期貨升９﹒９４％或２﹒４６美元，報２７﹒２美元。紐約原油期貨
升８﹒７６％或１﹒７８美元，報２２﹒０９美元。
　　油股盤前走高，荷蘭皇家蜆殼公司（Ｒｏｙａｌ　Ｄｕｔｃｈ　Ｓｈｅｌｌ）急升逾９％，
西方石油公司（Ｏｃｃｉｄｅｎｔａｌ　Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ）飆升近１４％。
　　不過美國即將公布上周申領失業救濟金人數，預料可能攀升至３５０萬人，最高估計可達
５２５萬人。（ａｌ）

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