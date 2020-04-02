【大熊來了】傳中國增購石油戰略儲備，美期亞洲收市時段升逾２％

《經濟通通訊社２日專訊》有消息指中國要求今年盡快達到９０天淨進口量的國家石油儲備

，加上美國總統特朗普表示，俄羅斯和沙特將於幾日內結束價格戰達成協議，美期受油市帶動，

於亞洲收市時段升近２％。

道指６月期貨現升２﹒０６％或４２８點，報２１１６８點。標指６月期貨現漲２％或４８

點，報２４９６點。納指６月期貨現揚１﹒８６％或１３８點，報７５７７點。

歐洲股市開市初段亦跟隨微升，德國ＤＡＸ指數升０﹒２９％或２８點，報９５７２點。法

國ＣＡＣ ４０指數漲０﹒４７％或１９點，報４２２６點。倫敦富時１００指數揚０﹒４４％

或２３點，報５４７８點。

亞洲股市今日個別發展，韓國綜合股指收升２﹒３４％或３９點，報１７２４點。日經平均

指數收挫１﹒３７％或２４６點，報１７８１８點。不過澳洲Ｓ＆Ｐ╱ＡＳＸ ２００指數收跌

１﹒９８％或１０４點，報５１５４點。

油價急升，布倫特原油期貨升９﹒９４％或２﹒４６美元，報２７﹒２美元。紐約原油期貨

升８﹒７６％或１﹒７８美元，報２２﹒０９美元。

油股盤前走高，荷蘭皇家蜆殼公司（Ｒｏｙａｌ Ｄｕｔｃｈ Ｓｈｅｌｌ）急升逾９％，

西方石油公司（Ｏｃｃｉｄｅｎｔａｌ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ）飆升近１４％。

不過美國即將公布上周申領失業救濟金人數，預料可能攀升至３５０萬人，最高估計可達

５２５萬人。（ａｌ）

