【新冠肺炎】世紀娛樂國際（００９５９）柬埔寨賭場暫時關閉

《經濟通通訊社２日專訊》世紀娛樂國際（００９５９）公布，公司知悉柬埔寨首相洪森下

令，自４月１日２３時５９分起，暫時關閉柬埔寨王國的所有賭場，以防止新型冠狀病毒疫情蔓

延。彼亦表示，這是一項臨時措施，當局勢穩定時，將允許賭場恢復營運。

公司認為關閉柬埔寨王國的所有賭場將會對賭枱的營運產生暫時性影響。然而，長遠而言，

公司管理層對賭枱的營運充滿信心。此外，Ｌｉｏｎ Ｋｉｎｇ及擔保人將繼續根據轉讓協議中

的溢利保證條款履行其義務。（ｕｌ）

