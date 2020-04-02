  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/04/2020 08:51

【新冠肺炎】世紀娛樂國際（００９５９）柬埔寨賭場暫時關閉

　　《經濟通通訊社２日專訊》世紀娛樂國際（００９５９）公布，公司知悉柬埔寨首相洪森下
令，自４月１日２３時５９分起，暫時關閉柬埔寨王國的所有賭場，以防止新型冠狀病毒疫情蔓
延。彼亦表示，這是一項臨時措施，當局勢穩定時，將允許賭場恢復營運。
　　公司認為關閉柬埔寨王國的所有賭場將會對賭枱的營運產生暫時性影響。然而，長遠而言，
公司管理層對賭枱的營運充滿信心。此外，Ｌｉｏｎ　Ｋｉｎｇ及擔保人將繼續根據轉讓協議中
的溢利保證條款履行其義務。（ｕｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道01/04/2020
【大象零息】金管局：毋須要求香港銀行暫停派息或回購股份
生財有道01/04/2020
【大象零息】騰祺沈慶洪：銀行股穩定派息是錯覺 看好香港電訊
生財有道01/04/2020
【新冠肺炎】本港再多51人確診 卡拉OK群組7人全部中招
生財有道01/04/2020
匯控停派息美期走低 港股全日挫517點報23085險守兩萬三
香港政情01/04/2020
【新冠肺炎】政府刊憲夜總會卡拉OK等關閉14日
生財有道01/04/2020
【大象零息】滙控除淨後取消派息 分析指影響股份及衍生工具計價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - J&K Home發售抗疫套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金