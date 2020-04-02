《異動股》匯控開挫近３％報３８﹒８元，中銀香港受捧升２％

《經濟通通訊社２日專訊》匯控（００００５）現價跌２﹒８８％，報３８﹒８元創三年半

低。該行在美預託證券（ＡＤＲ）隔晚收報２５﹒１４美元，跌１０﹒２５％，相當於每股

３８﹒９８港元，比上日在港收市價低２﹒４３％。

透過旗下平安資管手持匯控逾７％股權的平保（０２３１８）開跌１﹒９９２％，報

７３﹒８００元，穿十天線（７４﹒６１５元）。

渣打（０２８８８）開跌１％，報３９﹒５元。隔晚渣打在倫敦股價下滑７﹒２％，收報４

１３﹒４便士，即約３９﹒６９港元，比上日本港收市價低０﹒５３％。

中銀香港（０２３８８）持續有資金追捧，開報２２﹒１５元升２﹒０７％。

同時，金管局指香港銀行體系資本水平充裕，平均資本充足比率超過２０％，遠高於最低監

管要求，因此當局不認為有需要要求香港銀行暫停派息或回購股份。

現時，恆生指數報２２８３８，跌２４７點或跌１﹒０７％。國企指數報９２６６，跌１３

８點或跌１﹒４７％。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ３８﹒８０元 跌２﹒８８％

恆生銀行（０００１１） １２９﹒５０元 升１﹒７３％

東亞銀行（０００２３） １６﹒２２元 無升跌

大新金融（００４４０） ２１﹒８０元 無升跌

大新銀行（０２３５６） ６﹒７２元 無升跌

中銀香港（０２３８８） ２２﹒１５元 升２﹒０７％

渣打集團（０２８８８） ３９﹒５０元 跌１﹒００％

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（ｎｓ）

