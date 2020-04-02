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02/04/2020 09:06

【新冠肺炎】４班湖北包機涉款７４０萬元，人均成本１５７７８元

　　港府上月曾派多班包機赴鄂，接載滯留武漢以至湖北省的香港居民返港。港府指３月４日及
５日安排的首批共４班專機，涉及相關費用約７４０萬元，接回４６９名港人，即每人平均運輸
成本為１５７７８元。
　　政制及內地事務局回應立法會特別財委會的提問時指，有關費用由局方支付。另外，入境處
行動人員出行開支約１﹒７萬元。至於返港人士被送往駿洋邨檢疫中心的檢疫開支，則由衛生署
負責，未提供涉及金額。《香港經濟日報》

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