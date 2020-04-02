【大象零息】惠譽下調匯控評級展望至負面，料英國銀行業盈利受壓

《經濟通通訊社２日專訊》評級機構惠譽表示，將匯豐控股（００００５）評級展望由「穩

定」降至「負面」，以反映新型冠狀病毒疫情對經濟的負面影響，並確認匯控長期發行人違約評

級「Ａ＋」。

惠譽表示，預期今年環球經濟增長將顯著下滑，料今年英國ＧＤＰ下跌接近４％，雖然英國

監管機構已對私人企業推出貸幣及財政措施支持，對銀行業屬正面消息，但預計英國銀行業的資

產質素將轉弱，在業務量減少、貸款撥備增加、以及淨息差收窄下，盈利將會受壓。（ｂｉ）

