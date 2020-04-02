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02/04/2020 12:06

【新冠肺炎】百富環球：代工廠恢復逾九成產能，今年訂單預測保守

　　《經濟通通訊社２日專訊》百富環球（００３２７）首席財務官張仕揚於網上業績發布會表
示，新型冠狀病毒疫情對集團供應鏈的出貨量帶來短期影響，但現時國內代工廠已恢復超過
９０％產能；主要國內供應商亦已恢復超過９０％的產能。他續指，銷售端方面，疫情使全球經
濟及終端機需求帶來了不確定性，但集團對今年度客戶訂單的預測持保守態度。
　　他又指，終端機行業的主要競爭對手主要生產線在東歐和南美，而集團則在國內，因此相信
競爭對手受疫情的影響及不確定比集團更大，認為疫情或會為集團帶來機會，以提升市場份額。
他續指，由於現金或成為其中一種傳播病毒的途徑，疫情或會加速無現金社會發展，利好行業發
展。
　　至於中國市場方面，他指出，國內市場競爭非常激烈，同業有１０００多名對手，但相信對
支付安全性的需求上升，對終端機的需求仍存在，相信集團可在國內維持一定市場份額，強調肯
定不會離開中國市場。
　　他預計，集團今年收入將持平，毛利率目標在３９％以上；２０２１及２０２２年則目標有
低雙位數增長。他強調，集團的現金流充裕，現時有約３０億元現金，即使完全沒有任何收入，
都可支持集團營運２年。（ｃｗ）

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