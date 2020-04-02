《小傳日記》魚缸反高潮，好友跟住笑，高收二百點，三桶油畀面

《小傳日記》花旗國確診人數飆到２０萬，道指嚇到又跌近千點，亞洲呢邊孖屐點會好過，

一早魚缸開波先跌二百幾點為敬！焦點梗係隻大象（００００５），米字國央媽插手話英資行唔

畀派息，嚇到大家拿拿聲沽貨，今日一嘢低開之後低見３７﹒８銀，拖累恆指一度見２２７５６

點跌３２９點；點知午後魚缸嚟個反高潮，跌幅度逐步收窄之餘仲嚟個Ｖ彈，原來係油佬領軍撐

市，算係呢期好消息，最終恆指收報２３２８０點，升１９４點或近１巴仙，主板成交

８９７﹒１６億銀，按日大跌三成一。國企指數報９５２６點，升１２１點或逾１巴仙。

內地Ａ場今日都走勢唔錯，上證綜合指數報２７８０點，升４６點或近２巴仙；深證成分指

數報１０１７９點，升２２７點或逾２巴仙。兩市合共成交５９７７﹒２９億人仔。

大隻藍戰士今日都互有攻勢，生發發（００３８８）升近２巴仙，報２３５銀；ＱＱ

（００７００）漲逾１巴仙，報３７９﹒８銀；建行（００９３９）漲跌唔夠半巴仙，報

６﹒２２銀；中移動（００９４１）飆逾３巴仙，報５９﹒１銀；ＡＩＡ（０１２９９）微升唔

夠半巴仙，報６９﹒８銀。



＊大象無人吼港資行風騷，齊齊沽磚頭恆隆未跌夠＊



話說大象唔派息呢單嘢搞到滿城風雨，個個都要錢唔要貨，所以股價失守３９銀，收跌近３

巴仙，報３８﹒９銀；另一英資行渣打集團（０２８８８）尾市跌幅收窄，最終無升跌，報

３９﹒９銀。不過大家似乎都轉追港資行，恆生銀行（０００１１）升近３巴仙，報１３１銀；

中銀香港（０２３８８）抽高逾２巴仙，報２２﹒２銀。東亞銀行（０００２３）就跪低近２巴

仙，報１５﹒９４銀。

疫情下百業蕭條，各行各業都唔知捱到幾耐，磚頭佬都唔重有無租收，今日都依然呈現捱沽

狀態，恆隆地產（００１０１）挫逾２巴仙，報１５﹒３銀；領展（００８２３）潛逾２巴仙，

報６４﹒５銀；太古地產（０１９７２）跌近２巴仙，報１９﹒９２銀；新地（０００１６）逆

市升唔夠半巴仙，報１０２﹒７銀；信和置業（０００８３）微升近半巴仙，報９﹒６４銀。



＊神州增儲備石油佬獲利，補貼要被減汽車佬真慘＊



本日石油佬就同大家完美示範咩叫Ｖ型反彈。本來隔晚油價因為花旗國原油庫存激增急跌，

本來諗住油佬應該繼續無運行，點知神州突然話要加快增加石油儲備，油價拗腰急彈，油佬都跟

著倒升，仲領跑藍籌。中石油（００８５７）抽升近一成，報３﹒０６銀；中石化

（００３８６）飛起近９巴仙，報４﹒０６銀；中海油（００８８３）升超７巴仙，報８﹒６３

銀；中海油服（０２８８３）飆近一成二，報６﹒５８銀；昆侖能源（００１３５）彈高近７巴

仙，報４﹒５８銀。

不過汽車佬就無咁好彩啦，外電傳神州政府正考慮削減購買電動車一成補貼，仲要收窄補貼

範圍，汽車佬齊齊下跌。華晨中國（０１１１４）同東風集團（００４８９）跌近２巴仙，分別

報５﹒９８銀及４﹒６７銀；廣汽集團（０２２３８）跪低逾４巴仙，報６﹒６８銀；北京汽車

（０１９５８）下滑超半巴仙，報２﹒９４銀；吉利汽車（００１７５）升不足半巴仙，報

１０﹒８８銀。



＊大象唔派息公用佬得益，物管佬受寵股價續上湧＊



愚人節當日大象好似同缸友開左個玩笑咁，話今年唔派息就真唔派，搞到缸友對錢莊失去信

心，啲資金走咗去公用佬度。香港電訊（０６８２３）飆近７巴仙，報１１﹒３８銀；中電控股

（００００２）彈起超２巴仙，報７２銀；港鐵公司（０００６６）跳高１巴仙，報３９﹒９５

銀；長江基建（０１０３８）揚不足半巴仙，報４０﹒４５銀；港燈（０２６３８）飆近３巴仙

，報７﹒７５銀。

新冠疫情未完，物管佬繼續成缸友嘅避震中心，當中，永升生活服務（０１９９５）早排獲

中信證券睇好，全日漲近４巴仙，報９﹒６７銀；時代鄰里（０９９２８）飆近７巴仙，報

６﹒４３銀；保利物業（０６０４９）升逾１巴仙，報６８﹒５銀；奧園健康（０３６６２）揚

唔夠半巴仙，報６﹒２銀；雅生活服務（０３３１９）抽升超４巴仙，報３８﹒３５銀。請請！



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