【全球放水】聯儲局將暫時放寬大型銀行槓桿規定，鼓勵繼續放貸

《經濟通通訊社２日專訊》聯儲局周三（１日）宣布，將暫時放寬針對大型銀行的槓桿率規
定，在計算關鍵槓桿率時將某些投資排除在外。銀行最新在計算補充槓桿率（ＳＬＲ）時，可將
所持有的美國公債及於儲局的存款排除在外，措施將持續到明年３月３１日。
儲局表示，上述舉措將有助於緩解美國國債市場的壓力，鼓勵銀行繼續放貸。（ａｌ）
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