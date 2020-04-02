【大象零息】匯控渣打都無息收，食息轉戰債市有乜要留意？

《經濟通通訊社記者羅駿豪、伍賜好２日報道》新冠肺炎疫情肆虐影響全球經濟，環球資產

價格過去一個月骨牌式暴挫，憂慮經濟將陷入衰退，英倫銀行審慎監管局要求五大銀行取消派息

保留資本，匯控（００００５）和渣打（０２８８８）都奉命，暫停年內派股息，令不少本已帳

面虧損的投資者，連收息的期望都落空。

面對全球央行大舉量寬救市，超低息時代已經到臨，連港人鍾愛的收息股亦派息不再穩定時

，投資者應如何應對？轉戰債券又是否出路？



＊認識各類債券的特性＊



投資債券，一般大眾或會想起政府推出的ｉＢｏｎｄ和銀色債券，又或人行的人民幣國債，

其實這些是通脹掛勾債券、國債的代表，只是債券大家庭的一小部分成員。債券一般分為投資級

別債券和高息債券，主要以評級機構因應其潛在違約機會，授予發債體的等級而分類。除此之外

亦包括：



（１）後償債權證（ｓｕｂｏｒｄｉｎａｔｅｄ）－一些債券屬「後償」性質，投資者在發

行人清盤時，索償優先次序會較低，意即謂投資者只在先償債權人獲償後，才可獲償本金。後償

債權持有人所冒風險較擁有先償債權的債權人高，因一旦發行人清盤，其索償優先次序會較低。



（２）永久債權證（ｐｅｒｐｅｔｕａｌ）－這類債權證無到期日，而派息可能會被延期甚

至暫停。發債機構一旦清盤，投資者只可在其他優先債權人獲還款後，才可取回本金。此外，有

些永久債權證是可贖回的。一旦遭提早贖回，會導致投資者較預期早取回本金，並要於較低息環

境下再投資。



（３）或有可轉換或自救債權證（Ｃｏｎｔｉｎｇｅｎｔ ｃｏｎｖｅｒｔｉｂｌｅ，

Ｃｏｃｏ）－某些債券屬「或有可轉換債權證」，載有條款訂明出現觸發事件時，須將其本身撇

銷或轉換為普通股。這些債權證一般在發行人仍然持續經營時（即面臨倒閉或清盤危機時），用

作債轉股，以消減虧損。另某些債券屬「自救債權證」，載有條款訂明在合約機制下，一旦出現

觸發事件時，須將其本身撇銷或轉換為普通股；或在法定機制（即法定自救）下負責處理銀行倒

閉事宜的地區機關，會將該債權證撇銷或依照特定條款轉換為普通股。

自救債權證一般在無法繼續經營時用作消減虧損。此等債權證為混合性債券股票工具，於出

現觸發事件時，可能會被撇銷或轉換為普通股，因此投資者須特別留意產品的性質、觸發事件及

發生觸發事件對其之影響。



說到此，究竟一隻債券是否值得投資，可作多方面的考量及風險評估。例如投資永續債券時

，其中一個考量的方法，就是與其股票作比較。

以匯控為例，當前股息歷史年息率為６﹒０１％（當然，看這數字只假設以後仍派相等於去

年的頭三次季息），而其中一隻匯控６％永續債券（於２０１７年５月２２日發行）參考年利率

為８﹒３％，該永續債券每半年派票息，你會選擇股票還是永續債券呢？



＊宜選擇有期限及派息的債券＊



一名外資私人銀行家對《環富通基金頻道》說，今次全球新冠肺炎疫情危機與過往的金融危

機不同，經濟受創程度亦十分嚴重，因此，投資者要謹慎評估發債公司未來的還債能力，及會否

存在違約危機等。

如像最近市場反覆波動，雖然匯控股價急挫，但投資者仍然可以市價直接出售匯控股票。反

之，永續債券價格可因買賣差價擴大而大幅下跌，造成嚴重虧損。因此，流通量也是一個重要的

考慮因素，尤其當你使用槓桿而被要求追加保證金時。



＊黃子燊：低息環境和債價已跌下，目前是買債時機＊



晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊對《環富通基金頻道》表示，相對年初

，目前的利率已較低，同時債價因受疫情打擊而於早前出現斬倉潮，已下跌了不少，部分債價目

前仍未返回面值水平，令這類債券變得吸引。

他指，於兩周前，該行趁債市暴挫而代客以低於面值水平的價格，買入一些龍頭內房債，如

碧桂園（０２００７）和中國恆大（０３３３３）的短期債券。當時，碧桂園的債價低於面值，

每年息率為７﹒２５％，若債價面值為１００元，當債價跌至９５元買入，即息率連同買入時便

宜了５元的成本計算，即可享有７﹒６３％的孳息率（ｙｉｅｌｄ ｔｏ ｍａｔｕｒｉｔｙ）

，即賺本亦賺息。

他認為，在龍頭內房債當中，碧桂園的信貸風險最低，恆大的最高。不過目前，這兩隻內房

債的債價已見反彈，即息率已見回落。因此，現時並不是買入內房債的好時機。



＊留意股東背景，選具實力反映還債能力＊



黃子燊建議，仍有一些債券價格尚未復原，故仍可考慮一些本地零售債券，如利福國際

（０１２１２）的２０２４年到期的債券，因其息率仍有５﹒２１％，屬於吸引。利福持有崇光

百貨，儘管本港零售業疲弱，但其主要股東背景具實力。

在國際市場方面，看好非洲進出口銀行發行的２０２１年５月到期債券，息率有４％－５％

，其發行的債券擁有投資級別評級。該銀行屬於非洲政策性銀行。

不過，上文該名外資私人銀行家則認為，目前並不是購買債券的時機，因全球經濟步入衰退

，須觀望至６月時公司公布業績表現而定，同時要視乎公司的還債能力。而選擇債券，宜選擇有

期限及派息的債券，因持有這類債券至到期，可收取利率回報及本金，比較穩陣。但是一些無年

期的債券，則價格表現較為波動。



＊環境轉差，小心評估發債機構的信貸風險＊



由於利率低企，過去不少投資者湧入債市，並累積了大量槓桿。黃子燊說，早前，環球資產

暴挫引發債券市場出現斬倉潮，利用槓桿買債的斬倉、拆倉和補倉活動導致債價出現骨牌式下跌

。目前宏觀環境轉差，投資者在選購債券時，須小心評估發行公司的信貸風險，如考慮其業務經

營情況和再融資能力等。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

