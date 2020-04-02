傳內地加快石油儲備油股漲，港股全日最高收２３２８０彈１９４點

《經濟通通訊社２日專訊》新冠肺炎在美國引起的死亡數字持續上升，加上數據顯示私企職

位３年來首度減少，增添投資者的憂慮，隔晚美股三大指數齊跌逾４％，恆指低開２４７點報

２２８３８點，最多跌３２９點，其後道指期貨回升逾３００點加上Ａ股倒升，恆指逐步收復失

地，恆指重上２３０００點水平，更一度倒升７２點，見半日高位２３１５８點。

午後港股初段跌幅略為擴大至逾百點，不過油價於電子交易時段急彈，升幅擴至約一成，三

桶油齊造好，港股反覆向上，臨近尾市愈升愈有，最終以全日最高位收市，收報２３２８０點，

升１９４點或升０﹒８４％，主板成交只有８９７﹒１６億元減少３１﹒６３％。國企指數報

９５２６，上升１２１點或上升１﹒２９％。

內地股市低開高收，上證綜合指收報２７８０，上升４６點或上升１﹒６９％；深證成指收

報１０１７９，上升２２７點或上升２﹒２８％，兩市合計成交５９７７億元人民幣，僅微增

２﹒２％。

重磅股方面，港交所（００３８８）升１﹒７３％，報２３５元；騰訊（００７００）升

１﹒４４％，報３７９﹒８元；建行（００９３９）靠穩升０﹒１６％，報６﹒２２元；中移動

（００９４１）飆３﹒５９％，報５９﹒１元；友邦（０１２９９）靠穩升０﹒１４％，報

６９﹒８元；平保（０２３１８）升０﹒２％，報７５﹒４５元。



＊匯控６連跌，失守３９元＊



取消派息的匯控（００００５）繼續成為市場焦點，昨挫近一成失守４０元大關，今早一度

跌穿３８元，低見３７﹒８元，但３８元有買盤支持，午後曾經重上３９元水平，連跌６日，收

報３８﹒９元跌２﹒６％，成交４６﹒３億元。同樣取消派息的渣打（０２８８８）喘穩無升跌

，報３９﹒９元。東亞（０００２３）下跌１﹒７３％，報１５﹒９４元。不過，部分銀行股有

追捧，匯控旗下恆生（０００１１）升２﹒９１％，報１３１元；中銀香港（０２３８８）上升

２﹒３％，報２２﹒２元。

新冠肺炎肆虐，全球確診的新冠肺炎病例已達到９０萬，美國確診病例突破２１萬宗，已經

有３０個州份或地區進入重大災難狀態。出口股表現曳，創科（００６６９）為全日表現最差藍

籌，收跌３﹒０３％，報４７﹒９５元；申洲國際（０２３１３）下跌１﹒０１％，報７８﹒３

元；敏實集團（００４２５）下跌１﹒６７％，報１６﹒４８元；耐世特（０１３１６）挫

４﹒５３％，報３﹒５８元。



＊國際油價反彈，三桶油升冠恆指股＊



據外電引述消息稱，中國當局擬趁低油價增購原油儲備。國際油價反彈，中港石油相關股全

面急升，中石油（００８５７）漲９﹒６８％報３﹒０６元，中石化（００３８６）飆升

８﹒８５％報４﹒０６元，中海油（００８８３）升７﹒４７％報８﹒６３元，包辦恆拍及國指

成分股升幅榜三甲。油服股中海油服（０２８８３）急升１１﹒７１％，報６﹒５８元；燃氣股

昆侖能源（００１３５）升６﹒７６％，報４﹒５８元。

據《彭博》引述消息指，內地政府正考慮今年內將削減購買電動車一成補貼，同時收緊符合

補貼標準的車種範圍。受消息影響，汽車股普遍受壓。東風集團（００４８９）走低１﹒６８％

，報４﹒６７元；廣汽集團（０２２３８）挫４﹒１６％，報６﹒６８元；華晨中國

（０１１１４）走低１﹒８１％，報５﹒９８元；北京汽車（０１９５８）下跌０﹒６８％，報

２﹒９４元。不過比亞迪（０１２１１）升３﹒４２％，報３９﹒３元。

世衛總幹事譚德塞警告，全球新冠肺炎確診人數幾日內或超過１００萬，多於５萬人死亡，

市場料藥品需求持續。醫藥股熱炒，中生製藥（０１１７７）升２﹒５８％，報１０﹒３４元；

石藥（０１０９３）揚１﹒２１％，報１５﹒０２元；藥明康德（０２３５９）升３﹒５１％，

報９７﹒３元；長江生命科技（００７７５）三連跌累挫１７％後，今日見反彈，飆升

９﹒０９％，報０﹒９６元。互聯網醫療相關產業同獲追捧，阿里健康（００２４１）急漲

１２﹒４４％，報１４﹒４６元；平安好醫生（０１８３３）升７﹒１２％，報７９元。

（ｃａ）

