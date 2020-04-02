《鍾之日記》油價急彈，推升股市

《鍾之日記》４月２日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國確診新型肺炎人數突破２０萬，新增死亡及確診病例已連續第四天創下單日新高。全球

資本恐慌不減外圍隔晚暴跌，引發亞洲股市早段震盪。香江魚缸低開２４７點報２２８３８點，

最多跌３２９點，其後道指期貨回升逾３００點加上Ａ股倒升，恆指逐步收復失地，午後油價於

電子交易時段急彈，升幅擴至約一成，三桶油齊造好，港股反覆向上，臨近尾市愈升愈有，最終

以全日最高位收市，收報２３２８０點，升１９４點或升０﹒８４％。清明節假期即將來臨，港

股通今日起暫停交易至下周二（７日）恢復，北水缺席，主板成交只有８９７億元減少３１％。

祖國股市今早亦低開，滬綜指最多跌０﹒５３％，惟盤中油價急彈及新基建概念抬頭，大市

變得堅挺滬指倒升，午後愈升愈急，全日收升１﹒６９％在最高位收市，報２７８０﹒６４點。

科技股集中的深市表現更強，深成指升２﹒２８％。兩市成交錄得５９７７億元人民幣，僅比昨

日（１日）成交微增２﹒２％，外資則全日通過陸股通流入４３﹒３２億元人民幣，連續第三日

錄淨流入。



＊傳停派息惹董事不滿，匯控再挫近３％＊



匯控（００００５）因應英國監管要求，決定在今年底前暫停派發所有普通股的季度或中期

股息或應計款項。消息令本港一眾「象民」大失所望外，同時亦衍生出兩大問題：一、應否遷冊

回港；二、會否如１１年前般宣布「世紀大供股」，再傷盡一眾小股民的心？

據英國《金融時報》引述消息報道，主席杜嘉祺（Ｍａｒｋ Ｔｕｃｋｅｒ）曾致電多名主

要股東，包括中國平安（０２３１８）董事長馬明哲，解釋不派息的決定。但有關做法引起部分

董事及高層不滿，並要求重新討論遷冊香港。不過，杜嘉祺昨日在電話會議中已表明，暫無再研

究遷冊的計劃。集團發言人亦指，無檢視總部所在地的討論。

對於會否供股，市場分析認為，如今匯豐只是暫停派息，將資金留在自己身上，令集團風險

更受控，所以當前供股可能性不大。

匯控不派息，多家大行唱淡之餘，評級機構惠譽亦將匯控評級展望由「穩定」降至「負面」

，以反映新型冠狀病毒疫情對經濟的負面影響，並確認匯控長期發行人違約評級「Ａ＋」。惠譽

表示，預期今年環球經濟增長將顯著下滑，料今年英國ＧＤＰ下跌接近４％，雖然英國監管機構

已對私人企業推出貸幣及財政措施支持，對銀行業屬正面消息，但預計英國銀行業的資產質素將

轉弱，在業務量減少、貸款撥備增加、以及淨息差收窄下，盈利將會受壓。

匯控昨日已大跌近一成、「被質」落４０元樓下後，今日再挫，最低見３７﹒８元，全日收

跌２﹒６％，報３８﹒９元。同日宣布不派息的渣打（０２８８８）今日則無升跌。



＊中國搶購低價原油攪局，三桶油開心漲高＊



這場百年一遇的傳染病疫情不但帶走大量性命，亦對各國政治經濟帶來深遠影響，中東乘機

打起原油減價戰，油價比蒸餾水還要便宜，令美國頁岩油企業遭遇晴天霹靂。如今油市博奕再迎

攪局者，據外電消息指，在石油價格大跌後，中國政府已經同意加快增加國家戰略石油儲備的工

作，並要求相關部門盡快採取行動，以及利用金融衍生品工具來鎖定較低的價格。除了國有儲備

，中國政府也鼓勵企業增加自身商業儲備。中國初始目標是今年石油儲備量盡快達到９０日淨進

口量，之後繼續增加到１００日以至１８０日的規模。另有消息指中國已加大購買美國原油，船

貨以歷來最大幅度的貼水價格賣出。

中國作為第一個走出第一波疫情的國家，復工引發原油需求增長，利好國際原油價格目前暴

漲，布蘭特原油急漲近９％，紐約原油升超過８％。三桶油急漲，中石油（００８５７）抽高

９﹒７％，中海油（００８８３）升７﹒５％，中石化（００３８６）升８﹒９％；油服股方面

，中海油服（０２８８３）飆１１﹒７％，中石化煉化（０２３８６）升５﹒３％，安東油服

（０３３３７）升９﹒１％。



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