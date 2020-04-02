【抗疫維穩】習近平：奮力實現今年經濟社會發展目標任務

《經濟通通訊社２日專訊》國家主席習近平昨日（１日）在浙江考察時強調，要精準落實疫

情防控和復工復產各項舉措，奮力實現今年經濟社會發展目標任務，努力成為新時代全面展示中

國特色社會主義制度優越性的重要窗口。

就國際疫情蔓延下，中國外貿活動受阻問題，習近平指出，要及時制定有針對性政策舉措，

保持國際供應鏈暢通，保障經貿活動正常開展。要加快５Ｇ網絡、數據中心等新型基礎設施建設

，抓緊布局數字經濟、生命健康、新材料等戰略性新興產業、未來產業，大力推進科技創新。

習近平又強調，要以深入實施鄉村振興戰略為抓手，推動工商資本、科技和人才「上山下鄉

」，建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系，加快推進農業農村現代化。要抓緊抓實農業、

畜牧業生產，確保市民的「米袋子」、「菜籃子」貨足價穩，確保農民的「錢袋子」富足殷實。

對於當前國內疫情的情況，習近平表示，中國境內本輪疫情流行高峰已經過去，但境外疫情

正在加劇蔓延，境外疫情輸入風險大幅增加。必須牢牢堅持外防輸入、內防反彈，尤其要加大對

無症狀感染者管理工作力度，要築起應對境外疫情輸入風險的堅固防線，不能出現任何漏洞。（

ｌｃ）

