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02/04/2020 14:30

【新冠肺炎】全國昨增確診３５宗全屬境外輸入，５５宗無症狀感染

　　《經濟通通訊社２日專訊》據國家衛健委最新通報，４月１日，全國新增確診新型冠狀病毒
肺炎病例３５宗，均屬境外輸入病例；新增死亡人數６人，全數來自湖北；新增治癒出院病例
１７０宗，新增疑似病例２０宗。
　　全國昨天新增無症狀感染者５５人，其中境外輸入僅佔１７人。當日有９宗轉為確診病例，
均為境外輸入個案。當日解除隔離３３８人。目前尚在醫學觀察共有１０７５名無症狀感染者，
其中境外輸入僅佔２２６人。
　　截至４月１日，全國累計確診病例８１５８９宗，累計死亡人數３３１８人；現有確診病例
１８６３宗，其中重症４２９宗；現有疑似病例１５３宗；累計治癒出院病例７６４０８宗。
　　境外輸入現有確診病例７０１宗，其中重症病例１８宗，現有疑似病例１５２宗。累計確診
病例８４１宗，累計治癒出院病例１４０宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１１３５宗，香港單日再新增５１宗至７６５宗（１４７
人出院，４人死）；澳門維持４１宗（１０人出院）；台灣新增７宗達３２９宗（４５人出院，
５人死）。

＊湖北無新增確診病例＊

　　湖北省無新增確診病例；全省累計確診維持６７８０２宗；新增治癒出院病例１４５宗，累
計至６３４７１宗；在新增的６宗死亡病例中，全數來自武漢市，全省累計死亡病例３１９９宗
；現有確診病例１１３２宗，其中重症病例４００宗。目前沒有疑似病例。（ａｃ）

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