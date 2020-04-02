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02/04/2020 09:08

【新冠肺炎】鍾南山：料全球疫情本月底出現轉捩點

　　《經濟通通訊社２日專訊》國家衛健委高級別專家組組長鍾南山在接受深圳衛視專訪時表示
，相信隨著各個國家採取強有力的措施，全球疫情能夠控制下來，他預料，全球疫情將於４月底
左右出現轉捩點。
　　另外，目前有部分康復出院後再對病毒呈陽性的個案，鍾南山認為，康復患者的核酸檢測只
是檢測到一部分「復陽」，並不是全病毒。而且患者康復後會產生比較強的抗體，一般不會重新
感染，再傳染給別人的機率亦較小。但到目前為止很難說康復患者是否有後遺症。（ａｃ）

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