【聚焦人幣】人幣即期曾急貶逾２２０點子，低位創近半年新低

《經濟通通訊社２日專訊》人民幣中間價今日跌２２４點創一周低，而人民幣兌一美元即期

匯率（ＣＮＹ）今日輕微低開逾４０點子後，跌幅急速擴大至超過２２０點子，低位暫時見過７

﹒１２８０，為２０１９年１０月１０日以來近半年新低。目前在岸人民幣仍在７﹒１２水平徘

徊。

而離岸人民幣（ＣＮＨ）一度貶至７﹒１４水平，低見７﹒１４２５，最多跌近２００點子

。（ａｃ）

