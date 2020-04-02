【聚焦人幣】人幣即期曾急貶逾２２０點子，低位創近半年新低

《經濟通通訊社２日專訊》人民幣中間價今日跌２２４點創一周低，而人民幣兌一美元即期
匯率（ＣＮＹ）今日輕微低開逾４０點子後，跌幅急速擴大至超過２２０點子，低位暫時見過７
﹒１２８０，為２０１９年１０月１０日以來近半年新低。目前在岸人民幣仍在７﹒１２水平徘
徊。
而離岸人民幣（ＣＮＨ）一度貶至７﹒１４水平，低見７﹒１４２５，最多跌近２００點子
。（ａｃ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道01/04/2020
【大象零息】金管局：毋須要求香港銀行暫停派息或回購股份
|生財有道01/04/2020
【大象零息】騰祺沈慶洪：銀行股穩定派息是錯覺 看好香港電訊
|生財有道01/04/2020
【新冠肺炎】本港再多51人確診 卡拉OK群組7人全部中招
|生財有道01/04/2020
匯控停派息美期走低 港股全日挫517點報23085險守兩萬三
|香港政情01/04/2020
【新冠肺炎】政府刊憲夜總會卡拉OK等關閉14日
|生財有道01/04/2020
【大象零息】滙控除淨後取消派息 分析指影響股份及衍生工具計價
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰