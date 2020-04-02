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02/04/2020 11:43

【新冠肺炎】中國民航局：已向４０個國家運送抗疫物資兩千餘噸

　　《經濟通通訊社２日專訊》中國民航局副局長呂爾學表示，民航局組織執行抗疫緊急人道主
義援助和醫療物資商業出口運輸任務。截至上日（１日），共執行相關包機任務１７８架次，運
送１００名援外醫療專家組和工作人員，以及抗疫物資２６３５餘噸，涉及美國、英國、伊朗、
伊拉克、巴基斯坦、意大利、塞爾維亞、日本、韓國等４０個國家。（ｊｔ）

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