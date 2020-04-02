【抗疫維穩】民航局：減低貨運成本，國際貨運航班量已增近１８％

《經濟通通訊社２日專訊》民航局運輸司二級巡視員靳軍號在新聞發布會介紹，通過持續降
低國際航空貨運成本等６項舉措，提升國際航空貨運能力，目前已初見成效。本周國際貨運航班
量比疫情之前增長了１７﹒８５％。
另據介紹，３月份民航日均航班恢復至疫情前４２％，湖北除武漢機場外其他機場均已復航
。
數據顯示，截至４月１日，各航空公司已在現有定期航班的基礎上，安排復工復產航班超過
９７０班，保障超過５﹒９萬人次復產復工人員出行。（ｊｔ）
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