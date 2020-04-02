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02/04/2020 11:57

【新冠肺炎】中國建立留學人員疫情日報制度，目前已有３６宗確診

　　《經濟通通訊社２日專訊》中國教育部副部長田學軍介紹，目前已有３６名中國留學生確診
新冠肺炎，都及時得到救治，其中１１人治愈出院。田學軍稱，教育部和駐外使領館建立了海外
留學人員疫情檢測和日報制度。一旦發現感染或者疑似病例，第一時間啟動應急機制。從掌握的
數據來看，海外留學人員群體感染數量和比例總體上處於比較低的水平。
　　中國外交部副部長馬朝旭介紹，各使館領館通過各種渠道為留學人員發放「健康包」，向中
國留學生調配５０萬份健康包，包括１１００多萬份口罩、５０萬份消毒物品等物資。此外，中
國今日已經安排一架包機前往倫敦，接回部分在英國的留學人員。

＊３月已安排包機接回中國公民１４５７人＊

　　根據教育部門統計，目前尚在國外的留學人員有１４２萬人，大部分選擇留在當地，對於一
些確實有困難、需要回國的人員，中國政府將採取必要措施，逐步有序地安排他們回國。３月份
全球疫情加速擴散後，中國已經安排包機９架次，從伊朗、意大利等國接回包括留學人員在內的
中國公民１４５７人。
　　此外，美國加州州長紐森表示，加州所有的學校今年整個學年都不會再開門，這個決定將持
續到今年９月份新學年的開始，在此期間所有的學校老師和學生都將繼續進行網上授課與學習的
方式。此決定將影響加州六百萬名學生和一萬所學校。（ｗｌ）

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